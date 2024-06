EDC 2024 – Katy Perry wordt gezicht van Denon

Voor de doorsnee consument is iets als een EDC of European Dealer Event niet echt zo relevant. Maar toch, het is wel een zeldzame gelegenheid om als pers (en dealers, natuurlijk) in contact te komen met de mensen die achter de schermen de producten van Bowers & Wilkins, Denon en Marantz ontwikkelen. Het leverde ook wat interessante inzichten op in wat drie heel belangrijke merken in de audiowereld van plan zijn.

Als er op één ding wordt ingezet door de aanwezige merken, dan is het wel hoofdtelefoons. Niet dat andere producttypes onbelangrijk zijn, want ook op vlak van hi-fi en AV-receivers komt er nog veel nieuws aan. Maar de hoofdtelefoons zijn een goede manier om een nieuw publiek aan te spreken, legt Director of Product Marketing & Communications Andy Kerr van Bowers & Wilkins uit. Het idee, geleend van grote merken als Nike en Adidas, is dat je met grote heldenproducten moet opvallen. Die grote schoenfabrikanten hebben heel veel modellen, wat het onmogelijk maakt om alles in de kijker te zetten. Daarom wordt er gekozen voor ‘helden’ (zoals de Air Max-schoenen van Nike) die in de schijnwerpers worden gezet om het merk in z’n geheel bekender te maken. Het is een strategie van de hand van Michael Allen, de chefmarketeer die op het EDC de aanpak kwam uitleggen.