Dit is de nieuwe Arlo Essential-serie

De nieuwe Arlo Essential-serie, de tweede generatie, bestaat uit vier verschillende producten. Zo is daar de Arlo Essential Outdoor Camera (het product in deze review), de Outdoor Camera XL met grotere batterij, de Arlo Essential Indoor Camera (bedrade camera voor binnen) en de Arlo Essential Video Doorbell (videodeurbel met beeldformaat van 1 bij 1). Je hebt als gebruiker daarnaast de keuze uit twee verschillende modellen per product, namelijk met 2K-resolutie of met FHD-resolutie. Dit geldt alleen niet voor de Indoor Camera. Deze is alleen verkrijgbaar met een 2K-resolutie. Het systeem biedt 4-in-1 beveiliging middels beeld, geluid, detectie en afschrikking. Dat laatste door de ingebouwde sirene en spotlight. De spotlight maakt ook nachtvisie in kleur mogelijk.

Een basisstation is niet vereist. Het is simpelweg aansluiten op je wifi-netwerk en je kunt beginnen. Lokale opslag is niet mogelijk. Optioneel is er een abonnement op Arlo Secure verkrijgbaar. Hiermee krijg je extra bonusfuncties tot je beschikking zoals aangepaste privacyzones, diverse AI-functies, cloudopslag en diefstalvervanging. Deze serie is daadwerkelijk veel goedkoper dan de high-end camera’s van het merk. Prijzen beginnen bij 179,99 euro (FHD) en 229,99 euro (2K) voor de Essential Outdoor 2-cam-kit. De Essential Outdoor XL 2-cam-kits beginnen bij 249,99 euro (FHD) en 299,99 euro (2K). De Essential Indoor Camera 2-cam-kit wordt verkocht voor 179,99 euro (2K). De videodeurbel begint bij 99,99 euro (FHD) en 169,99 euro (2K) euro.

Voor deze review gebruiken we de Arlo Essential Outdoor Camera met 2K-resolutie. Het pakket bestaat uit twee camera’s en heeft een adviesprijs van 229,99 euro. Alhoewel ontworpen voor gebruik buiten (weerbestendig), kun je deze camera’s ook heel goed in huis gebruiken.