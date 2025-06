Voel elk gebrul: Klipsch kondigt samenwerking aan met Universal Pictures en Amblin Entertainment’s Jurassic World Rebirth (ADV)

“We zijn ongelooflijk verheugd om onze grootste wereldwijde samenwerking met Universal Pictures en Amblin Entertainment te debuteren rond dit spannende nieuwe tijdperk in deze iconische filmfranchise”, zegt Dave Gans, Global Vice President of Marketing bij Klipsch. “Zowel Onkyo als Klipsch hebben bijna 80 jaar besteed aan het perfectioneren van de kunst van meeslepend geluid, ontworpen om fans midden in de actie te plaatsen. Jurassic World Rebirth is de ultieme showcase van die ervaring.”

Nu de release van Jurassic World Rebirth op 3 juli nadert, verbetert Premium Audio Company (PAC) de entertainmentervaring door geautoriseerde retailers te voorzien van dynamische in-store promoties en boeiend point-of-sale-materiaal. Deze initiatieven zijn bedoeld om een meeslepende winkelomgeving te creëren, waardoor klanten de krachtige prestaties van Klipsch-luidsprekers en Onkyo-elektronica kunnen ervaren. Retailers hebben toegang tot co-branded content, waardoor ze kunnen laten zien hoe deze toonaangevende audio-oplossingen het iconische gebrul, gestamp en gehap van de film tot leven brengen.

Fans kunnen op de hoogte blijven van campagnedetails via de sociale mediakanalen van Klipsch. Ga naar Klipsch.com voor meer informatie over hun producten of om een geautoriseerde dealer bij u in de buurt te vinden.

Over Jurassic World Rebirth

Een nieuw tijdperk is geboren. Deze zomer, drie jaar nadat de Jurassic World-trilogie eindigde met elke film van meer dan $ 1 miljard aan de wereldwijde kassa, evolueert de blijvende Jurassic-serie in een ingenieuze nieuwe richting met Jurassic World Rebirth.

Verankerd door de iconische actie-superster Scarlett Johansson, Emmy- en SAG-genomineerde Jonathan Bailey en tweevoudig Oscarwinnaar® Mahershala Ali, racet een extractieteam in dit nieuwe hoofdstuk boordevol actie naar de gevaarlijkste plek op aarde, een onderzoeksfaciliteit op het eiland voor het originele Jurassic Park, bewoond door de ergste van de ergste die achterbleven.

De film, met in de hoofdrollen de veelgeprezen internationale sterren Rupert Friend en Manuel Garcia-Rulfo, is geregisseerd door de dynamische visualist Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) naar een script van de originele Jurassic Park-scenarioschrijver David Koepp.

Drie jaar na de gebeurtenissen in Jurassic World Dominion is de ecologie van de planeet grotendeels onherbergzaam gebleken voor dinosaurussen. De overgeblevenen leven in geïsoleerde equatoriale omgevingen met klimaten die lijken op het klimaat waarin ze ooit gedijden. De drie meest kolossale wezens te land, ter zee en in de lucht in die tropische biosfeer hebben in hun DNA de sleutel tot een medicijn dat wonderbaarlijke levensreddende voordelen voor de mensheid zal brengen.

Academy Award-genomineerde® Johansson speelt de bekwame expert op het gebied van geheime operaties Zora Bennett, gecontracteerd om een bekwaam team te leiden op een uiterst geheime missie om het genetische materiaal veilig te stellen. Wanneer Zora’s operatie kruist met een burgerfamilie wiens bootexpeditie kapseisde door plunderende waterdino’s, stranden ze allemaal op een verboden eiland dat ooit een geheime onderzoeksfaciliteit voor Jurassic Parc had gehuisvest. Daar, op een terrein dat wordt bevolkt door dinosaurussen van zeer verschillende soorten, komen ze oog in oog te staan met een sinistere, schokkende ontdekking die al tientallen jaren voor de wereld verborgen is gehouden.

Ali is Duncan Kincaid, Zora’s meest vertrouwde teamlid; Critics Choice en Olivier Award-winnaar Jonathan Bailey (Wicked, Bridgerton) speelt paleontoloog Dr. Henry Loomis; Emmy-genomineerde Rupert Friend (Homeland, Obi-Wan Kenobi) verschijnt als Big Pharma-vertegenwoordiger Martin Krebs en Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer, Murder on the Orient Express) speelt Reuben Delgado, de vader van de schipbreukeling van het burgergezin.

De cast bestaat uit Luna Blaise (Manifest), David Iacono (The Summer I Turned Pretty) en Audrina Miranda (Lopez vs. Lopez) als de familie van Reuben. In de film zijn ook, als leden van de crew van Zora en Krebs, Philippine Velge (Station Eleven), Bechir Sylvain (BMF) en Ed Skrein (Deadpool) te zien.

Jurassic World Rebirth, een productie van Amblin Entertainment, is geregisseerd door BAFTA-winnaar Edwards naar een script van Koepp (War of the Worlds), gebaseerd op personages gemaakt door Michael Crichton. De film is geproduceerd door Oscar-genomineerde® Frank Marshall en Patrick Crowley, beide oude Jurassic-franchiseproducenten en van de kaskraker van afgelopen zomer, Twisters. De film is uitvoerend geproduceerd door Steven Spielberg, Denis L. Stewart en Jim Spencer.