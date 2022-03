Maakt de politie echt gebruik van de beelden van Ring en Nest?

Deel alleen beelden met de politie

“Wij kunnen de beelden die worden geschoten wanneer er wordt ingebroken zeker gebruiken. Ofwel om de modus operandi te zien, het postuur, de kleding, de loop- of rijrichting en natuurlijk ter vaststelling van de identiteit.” Kortom, de beelden zijn zeker waardevol voor de politie, waardoor het dus op dat gebied een goed idee is om te kiezen voor een videodeurbel.

Als je inderdaad aangifte moet doen van de inbraak, wat vaak op het bureau gebeurt, dan gaat de politie als volgt te werk om de beelden te kunnen bekijken. “We krijgen die beelden ter beschikking gesteld en wij nemen die dan officieel in beslag en kunnen ze dan gebruiken. Als er een herkenning mogelijk is dan moeten wij die beelden in eerste instantie beschikbaar stellen aan de politiemensen van onze Eenheid. Vaak is er dan al een herkenning en weten we wie de verdachte is. Die kan dan op last van een officier van justitie buiten heterdaad aangehouden worden.”

Als er intern geen herkenning is, dan kunnen de beelden worden ingezet in het kader van opsporingscommunicatie. Dan komen ze bijvoorbeeld in het programma Opsporing Verzocht. Ook plaatst de politie ze dan op haar socials. Rob voegt eraan toe: “Het is heel belangrijk dat mensen niet zelf beelden gaan plaatsen van verdachten. Dit zou namelijk in het voordeel van de verdachten kunnen zijn, omdat de rechter een lagere straf gaat geven omdat de privacy van de verdachte in het geding is. De politie mag in opdracht van een officier van justitie beelden vrijgeven ten behoeve van opsporingscommunicatie en dat heeft geen invloed op een straf of vonnis.”