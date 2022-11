3 slimme keukenapparaten om aan te denken als je je keuken ontwerpt

Slimme oven

Sta je net bij het laatste stoplicht voordat je op kantoor aankomt, besef je ineens: “Ik heb de oven aan laten staan!” Hoewel sommige domme ovens vanzelf uitgaan, zijn er ook exemplaren die dat niet doen. Slimme ovens helpen je erbij, want je kunt ze via een app op afstand uitzetten. Of: aanzetten. Heb jij in de supermarkt bedacht dat je pasteitjes wil lunchen, dan kun je terwijl je de bladerdeegbakjes in je mandje gooit alvast je oven voorverwarmen. Zo kunnen ze er meteen in als je thuiskomt.

Daarnaast helpt een slimme oven je met het uitzoeken van het juiste ‘programma’ per gerecht. Wil je de perfecte Engelse kip met citroen uit de oven toveren, dan kun je dat doen door de app die met je meedenkt wat het beste is qua temperatuur en duur van het bakken. Dat scheelt je veel zoek- en denkwerk. Bovendien zijn sommige slimme ovens voorzien van een slimme assistent, waardoor je tegen de oven kunt praten om hem aan te zetten. Is het eten eenmaal klaar, dan krijg je een berichtje op je telefoon. Je hoeft dus geen wekker in te stellen of bij de oven in de buurt te blijven: je ziet vanzelf op je telefoon dat je baksel klaar is.