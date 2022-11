ETNA lanceert connected keukenapparaten

Het Nederlandse keukenmerk ETNA brengt twee vrijstaande en twee inbouw vaatwassers op de markt die in verbinding staan met de ETNA connect-app. Ook een tweetal nieuwe inbouw plafondunits van het merk worden aangeboden met deze connectiviteit. De voordelen van deze connected apparaten: je bedient jouw keukenapparaat op afstand en je personaliseert het apparaat door je eigen favorieten en meldingen in te stellen.

De ETNA connected apparaten werken via een wifi-verbinding, waarmee ze gekoppeld worden aan jouw WiFi-netwerk en de ETNA connect-app. In het geval van de vaatwassers is het hierdoor bijvoorbeeld mogelijk het apparaat op afstand aan te zetten of de huidige status te bekijken. Ook wanneer je maximaal van de zonne-energie wilt profiteren kun je de vaatwasser via de app activeren.

Een ander voordeel van de ETNA connect-app: is het personaliseren van de instellingen van jouw keukenapparaat. Zo kun je favoriete programma’s instellen. Wil je de vaat op het eind van het programma nog energiebesparend natuurlijk laten drogen? Stel dan in dat de deur automatisch opent aan het einde van het vaatwasprogramma. In geval van de afzuigkap kun je bijvoorbeeld een automatische naloopstand instellen. En ben je de afstandsbediening van je plafondunit kwijt? Dan regel je de bediening van het apparaat via je mobiele telefoon.

De app biedt ook meldingen en handige informatie. Zo word je op de hoogte gehouden wanneer het glansspoelmiddel, zout of de filters van de afzuigkap aan vervanging toe zijn. Ook andere meldingen, zoals de resterende tijd van een programma of een pushbericht wanneer de vaatwasser klaar is, stel je naar wens in.

De vier ETNA connected vaatwassers hebben een stille en efficiënte koolborstelloze motor, waardoor ze duurzaam in gebruik zijn. Ook de connected functionaliteiten zijn op alle modellen identiek. Het topmodel, de VW738MC, is een volledig geïntegreerde vaatwasser met energielabel C. Deze vaatwasser heeft een geluidsniveau van 38dB(A). Ook is de VW738MC een goede keuze als het gaat om gebruikersgemak dankzij de LED binnenverlichting, een FLEXlade voor bestek en een bovenkorf die ook met belading in hoogte versteld kan worden. De ETNA connected vaatwassers zijn verkrijgbaar vanaf 999 euro.

De AIP790CRVS en AIP790CWIT afzuigkappen zijn een oplossing voor een kookeiland of open keuken en zijn verkrijgbaar in RVS en wit. De afzuigkappen zijn geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie. De plafondunits zijn 90 cm breed en zijn voorzien van vier standen inclusief intensiefstand. Met behulp van een externe motorkit kan de inbouwhoogte verkleind worden tot 12,5 cm. De plafondunits zijn verkrijgbaar vanaf 1.499 euro.