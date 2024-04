Polarsteps – Lang leve de online vakantiefilm

“Hoe maak ik een goede vakantiefilm?” is steevast één van de vragen die mij tijdens presentaties over scripts worden gesteld. Ik kan er geen goed antwoord op geven, want voor mij is een vakantiefilm iets persoonlijks en vaak niet meer dan een bewegend fotoalbum. De beelden zijn vooral voor de maker zelf interessant; zijn bezoek kijkt vaak uit beleefdheid mee.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de film- en videocamera bracht velen ertoe hun vakantie te verfilmen. Het was eenvoudig: gewoon een camera mee, desnoods een statief, en filmen maar. Thuisgekomen werd de vakantiefilm netjes gemonteerd en aan geïnteresseerd publiek vertoond.

Met de komst van de telefoon, met al zijn mogelijkheden, en met fototoestellen die kunnen filmen, werd het veel lastiger. Zelf liep ik tijdens vakanties met een videocamera én een telefoon te filmen en legde ik foto- en videobeelden met een fototoestel vast. Help! Want al dat materiaal, in verschillende formaten, was moeilijk te verwerken in de populaire montagesoftware.

Polarsteps

Het internet biedt veel mogelijkheden om je vastgelegde vakantiemateriaal te verwerken. Diverse partijen leveren papieren fotoboeken en bieden sinds een aantal jaren ook allerlei online diensten om je vakantiefoto’s, maar ook video’s, te kunnen delen. Via een QR-code tussen de foto’s in je via internet gegenereerde fotoalbum, bijvoorbeeld, kun je je filmpjes laten bekijken, die je eerst op Youtube hebt gezet.

Polarsteps werkt net even anders en maakt volledig gebruik van alle voordelen van het internet. De kern is heel eenvoudig: als je op reis gaat, schrijf je regelmatig een reisverslag, bijvoorbeeld per dag. Dat heet een “step”. Het is een van de stappen die je in je vakantie maakt. Aan dat reisverslag kun je je beeldmateriaal toevoegen. Dat zijn foto’s én filmpjes. Dat is alles.

Extra functies

De kern is dus een “step” (een stap), en al die stappen samen vormen je reis. Je kunt op elk moment in je reis een nieuwe stap toevoegen. Je kunt stappen ook weer gemakkelijk verwijderen of bewerken. Polarsteps houdt bij waar je bent geweest (via navigatie/gps) en dat zie je dan terug op de wereldkaart. Maak je meerdere reizen per jaar? Dat is geen probleem voor Polarsteps. Dan maak je gewoon een nieuwe reis aan. Al die reizen samen vallen onder jouw account.

Account

Polarsteps werkt met een account (inloggen met je e-mailadres en een wachtwoord), waarin je allerlei instellingen kunt aanpassen op je telefoon of laptop.

Bijvoorbeeld wie jouw reizen mogen zien, of je wel of geen meldingen wilt van bepaalde onderdelen enz. Geef altijd goed aan wie jouw reizen mogen zien. Kies je namelijk voor ‘public’ (openbaar), dan kan iedereen jouw reizen bekijken.

Jijzelf kunt ook de reizen van anderen bekijken. Er zijn namelijk heel veel mensen die een account hebben en hun reizen ook met onbekenden willen delen. De redactie van Polarsteps zet de mooiste en meest interessante reizen voor je op een rij.

Je kunt ook vanuit twee telefoons met één account werken. Bijvoorbeeld, de een schrijft de tekst op zijn telefoon en de ander voegt met zijn telefoon de foto’s toe. Let op: nooit tegelijk inloggen. Wij hadden problemen bij het werken met 2 telefoons: de navigatiegegevens werden deels gewist als de 2e telefoon inlogde.

Bediening

Polarsteps heeft een gemakkelijke bediening. Loop, voordat je het systeem in gebruik neemt, altijd de instellingen even door om de juiste instellingen aan of uit te zetten.

De afbeeldingen van Polarsteps in dit artikel zijn in het Engels. Op de telefoon is ook de taal Nederlands beschikbaar.

Een reis beginnen

Vanuit het hoofdscherm kun je dus beginnen met het toevoegen (aanmaken) van een reis (trip). Iedere reis is weer onderverdeeld in stappen (steps). Op dit scherm zie je ook het tabblad voor de statistieken. Op die pagina vind je bijvoorbeeld hoeveel kilometer je hebt afgelegd, hoeveel landen je hebt bezocht enz.

Via dit scherm kom je ook bij je volgers (de mensen die jou reis volgen) en de mensen die jij volgt.

Wanneer je met je reis begint, kun je anderen uitnodigen jou te volgen. Zo houd je je reis wat meer privé. Kies je voor openbaar, dan kan iedereen jou reis meebeleven.

Reisgegevens

Bij elke reis geef je een aantal standaardgegevens op: land van bestemming en de begin- en einddatum van je reis. Ook stel je in wie jouw reis mogen volgen.

De eerste stap

Als alle gegevens voor de reis zijn ingevoerd, kun je de eerste stap invoeren. Wat je doet is:

tekst invoeren

foto’s en filmpjes toevoegen

publiceren

Het is eenvoudig. Pas wanneer de tekst en de foto’s klaar zijn, kun je publiceren. Al je volgers krijgen dan een melding dat er een nieuw verslag te lezen en te bekijken valt.

Reacties

Bij iedere stap kunnen jouw volgers reageren. Met een hartje of met een geschreven commentaar. Dat maakt de reis extra leuk: er wordt interactiviteit aan toegevoegd.

Navigatie

Op je telefoon kun je gemakkelijk je navigatie inschakelen. Vergeet het niet, want via je navigatie houdt Polarsteps bij waar je bent geweest. Aan iedere step wordt een hoofdfoto gekoppeld, die je in het route-overzicht terugziet.

Verkennen

Heel veel reizen zijn openbaar. Ben je in een land geïnteresseerd dan hoef je maar te zoeken en je vindt mooie reizen. Daarnaast presenteert de redactie van Polarsteps interessante reizen. Het is een kwestie van zoeken en daarna rustig bekijken. Er zijn werkelijk fantastische reizen bij.

Mumbai

Neem bijvoorbeeld een reis door India. Als je daar nog nooit bent geweest, om wat voor reden dan ook, dan kan een reisverslag interessant zijn. Je komt via anderen op plekken waar je nooit zou komen. Sterker nog, je komt op plekken waar de reisbureaus nog nooit van gehoord hebben.

De vakantiefilm wordt met Polarsteps nieuw leven ingeblazen. Heel veel plezier met deze online toepassingen!

Polarsteps