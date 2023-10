Volumetrische video: Word zelf de regisseur van de eigen immersive videobeleving

The next stage of video?

In 2019 trad superster Madonna bij de Billboard Music Awards op met meerdere versies van haarzelf. Een geslaagd staaltje van volumetrische videotechniek met fans die eigenlijk niet wisten wat zij zagen. Een president Zelenski die wereldwijd acte de préséance in de virtuele ruimte geeft of in een soort rondtoer het slagveld bezoekt. Overdonderende muziekclips die wel in een andere dimensie gemaakt lijkt te zijn. Bijvoorbeeld van Radiohead of Taylor Swift. Als fan kon je ook een selfie maken met volumetrische opnamen van bekende Koreaanse bands.

Sportevenementen waarbij de camera als het ware met de ogen van toeschouwers overal door het stadion rolt. Idem het virtueel in tracking 3D bijwonen van concerten en evenementen. Dit compleet met een groot aantal verschillende achtergronden met LED-schermen. Beleef mode alsof je het zelf aanhebt. Een stortvloed aan gelikte videocommercials dwarrelend door de 3D ruimten met allerlei spatiele objecten en metahumans. En realistische in elke denkbare spatiele scenery documentaires en spectaculaire cinematografie waar de limits in de creatieve 3D sky zitten. Is dit de next stage of video? In feite ja en het heet volumetric video en vindt al grotendeels plaats in de metaverse. Het kan ook in combinatie met oud bestaand materiaal. Zo werden de performers van Grease door Paramount in samenwerking met Intel in een nieuw volumetrisch jasje gestoken bij het brengen Dans en zang) van You’re The One That I Want.