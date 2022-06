Samsung gaat nu ook buiten de keuken met de nieuwe Bespoke-lijn

Samsung heeft aangekondigd dat de Bespoke-lijn, de kleurrijke designreeks voor de keuken, nu wordt uitgebreid met een wasmachine met AI en een dito droger. Het Koreaanse bedrijf heeft daarnaast nieuwe kleuren geïntroduceerd voor zijn Bespoke-lijn, naast een nieuwe Bespoke-oven die werkt met kunstmatige intelligentie.

Samsung Bespoke

Het doel van Samsung is naar eigen zeggen om je huis tot in de puntjes te personaliseren met keuken-apparatuur en witgoed dat erg prettig is in gebruik. Daarnaast zou de Bespoke-lijn het eenvoudiger maken om duurzamer te leven. Bespoke is voor het publiek echter vooral bekend als de reeks met kleurrijke, bijzonder ontworpen keukenapparatuur.

De uitbreiding van Bespoke in de keuken komt in de vorm van een nieuwe oven met kunstmatige intelligentie. Je stuurt hem aan met de SmartThings-app. De AI kan ingrediënten herkennen en helpt je de oven zo in te stellen dat er een perfecte bereiding mogelijk wordt. Met de functie Dual Cook Steam zet je gezonde, gestoomde gerechten op tafel. Dankzij Sense-to-Open kan het apparaat met een aanraking openen. Dat scheelt een uitstulping in je keuken, want een handgreep is verleden tijd.

Wasmachine met kunstmatige intelligentie

Naast Bespoke-keukenapparatuur is er vernieuwing op een ander gebied. De Bespoke-wasmachine met AI optimaliseert een wasbeurt. Sensoren stellen het gewicht en de vuilgraad van de was vast zodat de optimale hoeveelheid water en wasmiddel kunnen worden toegevoegd. Dat is duurzamer dan wanneer er een standaard aantal liters en dop wasmiddel in het apparaat gaan. Hij heeft bovendien een flinke capaciteit van 11KG, waardoor je er flink wat was in kwijt kunt.

Er komt ook een bijpassende droger met AI bij, die via een sensor leest hoeveel water er nog in de schone was zit om voor een perfecte cyclus te zorgen. Hij beschermt je kleding door een zo kort en toch zo droog mogelijk programma te draaien. Samen met de wasautomaat is de droger in staat om binnen twee uur de vieze was schoon en droog te maken, dankzij het Super Speed-programma. Daarnaast hebben beide apparaten ook diverse milieuvriendelijke opties die we van Samsung kennen, zoals Ecobubble, AI Wash en SpaceMax.

SmartThings Home Life

In juni komt Samsung met een connectiviteitshub: Samsung SmartThings Home Life wereldwijd. Hierin komen verschillende dingen samen: keuken, energie, kleding, huisdieren, luchtstroom en huis. ​SmartThings wordt daarnaast uitgebreid met ABB. Vanuit SmartThings bedien je huishoudelijke apparaten en HVAC-installatie uit het ABB free@home-aanbod.