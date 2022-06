De beste e-readers om mee te nemen op vakantie

Alhoewel steeds minder mensen boeken lezen, blijft de populariteit van e-readers alleen maar toenemen. Is het ook iets voor jou om mee te nemen deze vakantie? In eerste instantie denk je misschien dat je het gaat missen om een echt boek in handen te hebben. Zodra je een e-reader gewend bent verdwijnen deze vooroordelen echter als sneeuw voor de zon en wil je niet meer terug. Ik stond er precies hetzelfde in, maar toen ik na een aantal maanden lezen op de e-reader weer een echt boek in handen had viel me pas op hoe lomp, zwaar en onhandig een echt boek eigenlijk is. Een e-reader maakt je verwend.

Je kunt natuurlijk tien echte boeken meenemen op vakantie, maar je zit dan al snel aan je maximale gewicht wat je mee mag nemen in een vliegtuig. Op een e-reader zet je honderden, duizenden of misschien zelfs wel tienduizenden boeken en het gewicht gaat er echt niet door veranderen. Daarnaast is het speciale E Ink scherm van een e-reader zacht voor je ogen. Met name bij de nieuwste e-readers heb je het idee dat je naar een echte bladzijde aan het kijken bent in plaats van naar een scherm. Bladzijdes sla je gemakkelijk om door aan de zijkant te klikken of, mits aanwezig, via de fysieke knoppen. Op termijn is het natuurlijk ook beter voor het milieu, je bespaart ruimte in huis en het leest toch echt veel comfortabeler dan een echt boek als je het eenmaal gewend bent.