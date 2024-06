Cloudgamingdienst Amazon Luna nu beschikbaar in Nederland

Terwijl Google Stadia sinds januari vorig jaar gestopt is, daar ziet Amazon nog altijd mogelijkheden. De cloudgamingdienst Amazon Luna is vanaf nu beschikbaar in Nederland. Ook kan je de speciale Amazon Luna-controller vanaf nu aanschaffen.

Via Amazon Luna hebben klanten direct toegang tot het streamen van games op apparaten die ze al bezitten. Je hoeft dus geen verdere hardware aan te schaffen. Je kunt je al bestaande GOG- of Ubisoft-account koppelen wanneer je lid bent van Amazon Prime om zo bepaalde games te spelen die je al bezit. Ook kun je zo nieuwe games kopen. Prime-leden kunnen zich daarnaast abonneren op verschillende opties die toegang geven tot extra content.

“Met Amazon Luna maken we gamen gemakkelijker en handiger door directe toegang te bieden tot games van console kwaliteit op apparaten die klanten al bezitten”, zegt Eric Saarnio, vice president Amazon Devices International. “Gamers in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben al kunnen genieten van Luna, dus we zijn verheugd om de service nu uit te breiden naar klanten in Oostenrijk, Nederland en Polen.”

Het leuke is dat een groot aantal games al beschikbaar zijn binnen je Prime-abonnement. Zo kan je iedere maand Fortnite, Lego Fortnite, Fallout 3, Fallout New Vegas en een wisselende selectie aan games spelen op de cloudgamedienst. Deze maand zijn dat onder andere Metro Exodus, Bee Simulator, Overcooked en Intertial Drift. Daar hoef je dus niks extra’s voor te betalen, dat zit al bij je abonnement in wanneer je ook Prime Video hebt. Wil je meer games kunnen spelen? Dan zijn er drie verschillende abonnementen:

Luna+: grootste bibliotheek aan games, 9,99 euro per maand

Ubisoft+: Speel de games van Ubisoft voor 17,99 euro per maand

Jackbox Games: Speel partyspellen van Jackbox Games voor 4,99 euro per maand.

Aangezien de cloudgamedienst al beschikbaar was in andere landen zijn er diverse apparaten waar je op kunt spelen, namelijk Fire TV, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android-telefoons en tablets en bepaalde smart-tv’s van Samsung en LG.

Amazon Luna controller

De speciale controller is ook per direct verkrijgbaar. Deze maakt via wifi verbinding met de cloudservice van Luna en beperkt zo de latentie tijdens het gamen. Via Cloud Direct kun je naadloos schakelen tussen schermen, zoals je Fire TV of je smartphone. De controller is verkrijgbaar op de website van Amazon en kost 69,99 euro. Via de Luna Controller-app kan je ook je iPhone of Android-telefoon gebruiken als controller.

Direct spelen

Je kan direct spelen via luna.amazon.nl of download de Luna-app voor je Fire TV of smart-tv.