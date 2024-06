HBO Max haalt steeds meer content weg bij Discovery Plus

In mei werd bekend wat de samenvoeging van de streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus nu precies voor de huidige klanten betekende. Waar HBO Max sinds 11 juni nu drie verschillende abonnementen heeft met de optie voor een optionele sport add-on, daar zou het huidige Discovery Plus gewoon blijven bestaan voor de huidige klanten. Vooral sportliefhebbers zijn blij met Discovery Plus, dankzij alle content van Eurosport. Moederbedrijf Warner Bros. Discovery blijft de gemoederen echter bezighouden, want we zijn amper een maand verder en de content begint in rap tempo te verdwijnen op Discovery Plus.

Nadat de UFC eerder deze maand al weg is gehaald bij Discovery Plus is het nu de beurt aan een groot deel van de content van de Olympische Spelen. Gisteren ontvingen klanten een mailtje van Discovery Plus waarin het nieuws bekend werd gemaakt. Net als de UFC zijn een groot deel van de Olympische Spelen straks exclusief bij HBO Max te zien. Volgens de streamingdienst komt dat doordat de rechten overgaan naar HBO Max. Je kunt nu wel raden wat er gaat gebeuren met allerlei andere sporten als wielrennen (Giro, Tour, Vuelta), golf (PGA Tour), tennis (Australian Open) en andere grote sportevenementen van Discovery Plus, die gaan allemaal naar HBO Max. In hoeverre blijft Discovery Plus dan bestaan voor de huidige klanten? De prijs blijft hetzelfde, dus je hebt steeds minder content voor de huidige prijs tot je beschikking. Een maandabonnement kan je gelukkig iedere maand opzeggen en door deze wijziging in de voorwaarden kan je ook je jaarabonnement cancellen door contact op te nemen met de klantenservice van Discovery Plus. Doe dit dan voor 24 augustus 2024.

Overstappen voor meer geld en minder content?

Overstappen naar HBO Max voor de sportliefhebbers, is dat dan een idee? Dat kan, maar je bent dan sowieso veel meer geld kwijt. Je moet eerst een abonnement nemen op HBO Max en dan nog een sport add-on nemen. Bovendien heeft HBO Max slechts een fractie van de content van Discovery Plus, waarbij vooral veel documentaires en reality shows nog altijd niet overgezet zijn. Een echte optie is het dus nog niet.

Het is jammer dat Warner Bros. Discovery er zo’n potje van blijft maken, maar het gaat financieel dan ook niet echt goed met de grootmacht. Dit heeft geleid tot allerlei veranderingen. Van het ontslaan van honderden mensen tot het cancellen van nieuwe films en series (die al helemaal klaar op de plank lagen) tot het verkopen van HBO-series aan andere streamingdiensten, waarbij je dus geen toegang hebt tot de eigen HBO-series op de streamingdienst. De sportliefhebber is dit keer de grote verliezer van de chaos bij Warner Bros. Discovery.