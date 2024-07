Nieuwe uitgave: Digital Movie 158 2024

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Insta360 Ace Pro – Action-, Vlog- en Dashcam

De Insta360 Ace Pro combineert de robuustheid van een actiecamera met een hoog gebruikersgemak en een aantal verrassende slimmigheden. De sensor is een 1/1.3 inch type goed voor 4K tot 120 beelden slow motion en 8K op 24 fps en 48 MP foto’s. Een handig opklapscherm maakt deze camera geschikt voor Vloggen. En er zitten ook nog eens een Leica-objectief en 6-assige beeldstabilisatie op.

De iPhone 15 als procamcorder – Met de Blackmagic Camera-app en externe SSD

De topmodellen bij de smartphones zoals de iPhone 15 (Pro en Max) bieden in principe ook het hoogwaardig in 4K video opnemen. Waar het in vergelijking met een procamcorder echter vaak op mank gaat, is bij de povere bedieningsapp en de geringe opslagcapaciteit. Dat valt voor de iPhone 15 echter te verhelpen met de Camera-app van Blackmagic Design en een externe SSD-drive.

Samyang V-AF T2.3 100 mm FE – Klasse 8K automatische cinelens

Prime T-cineobjectieven die naast handmatige scherpstelling ook over AF-beschikken zijn niet dik gezaaid. Samyang brengt daar met de Samyang V-AF T2.3 100 mm FE verandering in tegen een relatief gunstige prijs. Ideaal voor wie met Sony FE Fullframe aan de compact gebouwde en zeer goed presterende prime cinematografie wil.

Samsung QE55S95D (S95D-serie) oled tv – Een echte topper!

In 2024 breidt Samsung het OLED-aanbod verder uit. Het topmodel, de QE55S95D krijgt niet alleen een nieuw QD-OLED-paneel maar ook een mat afgewerkt scherm. Dat is al reden genoeg om het toestel uitgebreid te testen.

7Artsisans F2.8 4 mm en 10 mm Fisheyes – Goed gebouwd, voordelig & Spartaans

Fisheye-objectieven geven een immense beeldhoek van circa 180 tot 225 graden of zelfs meer. Dat kan dramatische effecten opleveren bij video en foto. Ook zijn er panorama’s mee mogelijk. Van het eigen cameramerk kost een fisheye al snel een behoorlijk hobbykapitaal. Het vreemdmerk 7Artisans doet dat vele malen goedkoper. En best goed, mits je het geheel handmatig zijn van de objectieven voor lief neemt. Digital Movie bekeek de F 2.8 4 mm voor APS-C en de F 2.8 10 mm voor fullframe L-mount.

DIGITAL REPORT: Sony Pictures – De magie begint hier

Sony is er altijd bijzonder trots op geweest dat het nauwe banden heeft met Hollywood. De creatieve intentie van de filmmaker correct weergeven heeft vaak een belangrijke plaats ingenomen in hun boodschap. Onder het nieuwe motto Cinema is coming Home nodigde Sony ons uit naar de filmstudio’s van Sony Pictures in Los Angeles.

Menwedstrijden – Flitsende actie & spannende hindernissen

Een span met paarden dat een wagentje vol menners door de hindernissen trekt vormt een magnifiek gezicht. Vol actie, spannende hindernissen, opspattend water en stof plus de fraaie uitdossing van mens en dier. Zo tegen de zomer komen de eerste menwedstrijden weer op de parcoursen. Een boeiend onderwerp voor de videofilmer.

Onze Heilige Koe in films

De strijd tussen mensen en hun machines staat centraal in Ford v Ferrari, een indrukwekkende film uit 2019. Het gaat om meer dan om de beste racewagen: het gaat om de band tussen mens en machine. Om de Heilige Koe. En dat komt vaker voor in films!

DIGITAL ACHTERGROND: Welke objectieven voor video? – Heb oog voor de

juiste beeldoptiek

Zonder een goed objectief geen hoogwaardig beeld op de camerasensor. Bij video is er voor de systeemcamera en camcorder een groot assortiment aan objectieven verkrijgbaar. Maar welk objectief past nu het beste bij mijn camerabody en beoogde onderwerpen? En wat zijn de verschillen in de specificaties en kwaliteit? Digital Movie duikt in de wereld van optisch glas, vattingen en elektronica bij objectieven.

