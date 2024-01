Hisense – marktleider op het gebied van Mini-LED tv’s (ADV)

Marktleider en innovator

Hisense is marktleider tv in China, Australië en Zuid-Afrika. En in grote landen zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk groeit het aandeel snel. Ook in België en Nederland komen we Hisense-televisies steeds vaker in de woonkamer tegen. Sinds 2018 zijn Hisense televisies en koelkasten beschikbaar in Nederland, en sinds 2021 in België. Je vindt Hisense producten niet alleen in de vakhandel, maar ook bij grote online partijen als Coolblue en Mediamarkt.

Hisense was vorig jaar het tweede grootste TV-merk op het gebied van verzendingsaantallen. In het tweede kwartaal van 2023 behaalde Hisense een marktaandeel van 13,7% op het gebied van televisievolume wereldwijd, waarbij de verzendingen met 19,3% jaar-op-jaar zijn gestegen. Deze groei overtrof ruimschoots het branchegemiddelde van slechts 5,3%, een aanzienlijk kleinere hoeveelheid. Daarnaast werd ontdekt dat Hisense het merk was met de grootste jaar-op-jaar toename in marktaandeel, met een groei van 1,6 procentpunten.

Technologische innovatie is voor Hisense geen doel op zich, maar staat volledig in het teken van de consument. Zo moet elke innovatie, elke verbetering, van de nieuwste technologie tot een modern design, bijdragen aan een aangenamere ervaring. Want technologie moet je leven eenvoudiger en leuker maken, niet ingewikkelder! Bovendien streeft Hisense ernaar om de nieuwste technologie toegankelijk en betaalbaar te maken voor iedereen.

Eén van de gebieden waarop Hisense dit laat zien is de ontwikkeling van Mini-LED. Kijkend naar Mini-LED-televisies is Hisense ook het nummer één merk. Het bedrijf zelf heeft aan in 2023 meer Mini-LED-tv’s verkocht te hebben dan welk ander merk.