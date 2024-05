Amazon kondigt beveiligingscamera Blink Mini 2 aan

Jaren geleden zijn we met de Blink Mini aan de slag gegaan. Een kleine en zeer compacte beveiligingscamera, maar wel een model dat verrassend compleet bleek te zijn. De prijs was ook fijn, want de camera van 39,99 euro was soms zelfs nog goedkoper verkrijgbaar. Nu is daar de Blink Mini 2. Wederom klein en compact, maar nu ook slimmer gemaakt.

De Blink Mini 2 is dit keer weerbestendig en kan dus zowel binnen als buiten geplaatst worden. Let wel dat je voor buiten ook de weerbestendige stroomadapter nodig hebt, dus daar ga je een tientje meer voor betalen. De camera zelf is in beide gevallen identiek. De camera heeft verder een verbeterde beeldkwaliteit met een bredere kijkhoek, betere prestaties bij weinig licht en komt met bekende functies als tweerichtingsspraak, HD-video en bewegingsdetectie. Een nieuwe op maat gemaakte chip aan boord ondersteunt slimme functies als persoonsdetectie met Computer Vision (bij een Blink-abonnement) en slimme meldingen. Via een Blink-abonnement krijg je ook cloud-opnames, tot 60 dagen onbeperkte videogeschiedenis en snelle toegang om video’s te bekijken. Een abonnement kost 3 euro per maand of 30 euro per jaar. Dit geldt per apparaat.

Nachtzicht is dit keer in kleur dankzij de LED-spot. Ook kun je privacy- en activeitenzones zelf naar wens aanpassen. Beeldverwerking vindt overigens lokaal op de camera plaats. Uiteraard is er ondersteuning voor Amazon Alexa.

Prijs en beschikbaarheid

De Blink 2 Mini 2 kost 39,99 euro voor de variant binnenshuis. De variant voor buiten kost 49,98 euro in combinatie met de weerbestendige stroomadapter.