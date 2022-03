Streamingdiensten: Teveel en steeds duurder, wanneer is het genoeg?

Waar je voor al je pc-games gewoon bij Steam terecht kunt en voor je favoriete muziek gewoon bij één muziekstreamingdienst, daar zet de versplintering op het gebied van films en series verder door. Waar zal dit eindigen? Niet alle streamingdiensten zullen overleven, want je moet wel gek zijn als consument om overal maar een abonnement op te nemen. We sommen even een groot aantal streamingdiensten op waar je op dit moment een abonnement op kunt nemen: Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Videoland, Viaplay, Apple TV+, Discovery+, HBO Max, F1 TV Pro, Cinetree, Cinemember, Mubi, NL Ziet, NPO Plus en dan komt daar later dit jaar SkyShowTime nog bij. En dan hebben we alle verschillende betaalde sportpakketten verder eigenlijk nog niet helemaal meegenomen.

Uiteraard willen we de beste kwaliteit, dus een goedkoop HD-abonnement (of slechter) zijn we niet tevreden mee. We willen op z’n minst in Ultra HD kijken, voor zover beschikbaar, en willen verder toegang tot alle content. Opgeteld komen we dan op de volgende prijzen uit, waarbij we ook een aantal minder bekende streamingdiensten in ons land meepakken.