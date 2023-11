Harman International neemt muziekspelerplatform Roon Labs over

Harman International is een bedrijf waaronder verschillende merken vallen, waaronder JBL, Arcam, Harman Kardon en Mark Levison. Harman zelf is weer 100 procent onderdeel van het grote Samsung.

Roon is een bekend platform voor het afspelen van muziek, vooral gebruikt door de hifi-liefhebbers. Met Roon kun je eenvoudig nieuwe muziek ontdekken, muziek beheren en muziek weergeven op nagenoeg elk audio-apparaat. Daarbij staat de best mogelijke audiokwaliteit centraal.

Met de overname van Roon Labs zal er volgens Harman International weinig gaan veranderen voor eindgebruikers van de software. Harman houdt Roon Labs als apart bedrijf binnen de organisatie en zal de kennis en software gaan inzetten voor de ontwikkeling en uitbreiding van andere merken binnen het portfolio.

In lijn met zijn ‘work with all’-strategie zet Harman zich in voor de groei van Roon’s ecosysteem voor open apparaten, waaronder samenwerking met meer dan 160 andere audiomerken en het leveren van audio aan meer dan 1.000 hoogwaardige apparaten. Gebruikers hoeven dus niet bang te zijn dat het ecosysteem van Roon gesloten wordt.