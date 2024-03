Bowers & Wilkins introduceert de 700 S3 Signature luidsprekers

Het grootste model in het nieuwe Signature-assortiment is de 702 S3 Signature, een vloerstaande driewegluidspreker die voortbouwt op de specificaties van de 702 S3. Het centrale element hierin is de Carbon Dome-tweeter in zijn ontkoppelde Tweeter-on-Top behuizing van aluminium. De tweeter wordt beschermd door nieuw tweetergrillgaas, afgeleid van de in 2023 geïntroduceerde 800 Series Signature-modellen.

De ontkoppelde Continuum Cone FST driver voor het midden, met zijn biomimetische ophanging die ongewenste kleuring van achter de middentoner vermindert, zorgt voor zuivere, soepel inzicht in de middentonen en een open, ruimtelijk geluid. De 702 S3 Signature is ook voorzien van drie 165 mm (6,5″) drivers met Aerofoil-profiel voor krachtig klinkende lage tonen, compleet met verbeterde driverophangingen (ook wel ‘spiders’ genoemd) waardoor lage tonen extra helder klinken.

Evenals bij eerdere Signature-modellen is de crossover van de 702 S3 Signature geüpgraded met nieuwe en opgewaardeerde Mundorf-condensatoren, verbeterde inductoren en verder ontwikkelde bypass-condensatoren. Het geheel wordt afgerond met nieuwe luidsprekeraansluitingen met een hoogwaardige koperen kern die het signaal naar de luidspreker zuiverder doorgeven.

De 705 S3 Signature stelt nieuwe normen voor capaciteit en prestaties in een kleiner, meer ruimtevriendelijk formaat dan zijn grote broer. Evenals bij de grotere 702 S3 Signature het geval is, is het gaas van de tweetergrill van de 705 S3 Signature geheel vernieuwd voor meer openheid en transparantie, is de crossover vernieuwd met nieuwe condensatoren en weerstanden en is de indeling van de bypasscondensatoren aangepast. De 705 S3 Signature is ook voorzien van de verbeterde luidsprekeraansluitingen van de 702 S3 Signature en bevat een volledig nieuwe ophanging of ‘spider’ voor de 165 mm (6,5″) driver.

Het design en de prestaties van de Signature-technologie zijn nu ook beschikbaar voor home theatre-liefhebbers. Het nieuwe 700 S3 Signature-assortiment telt een speciale middenluidspreker, de HTM71 S3 Signature. Evenals de 702 en 705 S3 Signature-modellen is deze driewegluidspreker uitgevoerd met onze Tweeter on Top voor optimale samenwerking met de andere leden van deze Signature-familie.

Hierbij komt een centraal gemonteerde 130 mm (5″) Continuum™ Cone FST™ driver voor het midden, ook met ontkoppeling en biomimetische ophanging. En tot slot zorgen de twee 130 mm (5″) conussen voor het laag met Aerofoil-profiel ervoor dat de HTM71 S3 Signature in alle kracht en met een breed bereik zijn aanwezigheid kenbaar maakt. Uitgebreide upgrades van zowel de crossover componenten als de ingangsklemmen ronden de HTM71 S3 Signature af.

Om hun positie binnen het portfolio van Bowers & Wilkins duidelijk aan te geven, zijn de 702 S3 Signature (€8500 per paar), 705 S3 Signature (€4000 per paar) en de HTM71 S3 Signature (€2500 per stuk) uitsluitend met twee Signature-afwerkingen verkrijgbaar en van Signature-logoplaatjes op het achterpaneel voorzien. De Midnight Blue Metallic lak is dezelfde als die op de iconische Nautilus luidspreker en de 800 Series Signature-modellen. Als alternatief zijn alle drie de luidsprekers ook leverbaar met een afwerking van glanzend Datuk Gloss houtfineer. Een unicum voor de nieuwe 700 Series Signature-modellen is dat de Signature-status extra wordt benadrukt met gouden randstrips op de drivers en de tweeterbehuizingen.

De 700-Serie Signature is vanaf 27 maart verkrijgbaar bij geselecteerde dealers. Lees hieronder al onze review!