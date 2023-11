Interview: Ashley Solomon & Peter Spohr – The Spohr Collection

Ashley, je hebt het erg druk. Onder andere met Florilegium, barokorkesten in Bolivia en The Royal College of Music in London. Hoe doe je dat?

“Dat is een goede vraag en mijn vrouw heeft het daar ook regelmatig over. De projecten in Bolivia zijn twee keer per jaar. Dat was eerst acht keer per jaar en Bolivia is een enorm eind vliegen. We hebben daar een orkest en een koor en concentreren ons op muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw. Ze kunnen daar repeteren als ik er niet ben. Ze vinden zelf nieuwe vocalisten en musici, dus het is bezig om een steeds groter project te worden. Met betrekking tot tijd is het in mijn agenda dus minder belangrijk geworden. Florilegium vormt een veel groter aandeel, net zoals de historische faculteit aan The Royal College of Music, waar ik zo’n honderd studenten heb en de supervisie over veertig professoren. Bij elkaar dus een uitdaging met de bedoeling om daar vier dagen per week mee bezig te zijn. Maar, met een parttime job is dat nooit vier dagen. Als ik niet met Florilegium zou spelen, dan kan ik nooit een goede leraar zijn. Als je geen goede leraar bent kun je weer minder goed zijn in het uitvoeren van muziek. De synergie tussen beide werkt dus heel goed. Momenteel geef ik al veertig jaar les in London en leid ik de faculteit zo’n zestien jaar. Je ziet dan een pijplijn van erg goede studenten die opgroeien tot professionals. Sommigen daarvan gaan deel uitmaken van Florilegium. Het is fascinerend om te werken met die nieuwe generatie. In het werk stel je ook prioriteiten. Bijvoorbeeld de Wigmore Hall afgelopen week. Dat heeft dan even voorrang boven het lesgeven. Agenda’s worden lang van tevoren samengesteld. Optredens worden twee jaar van tevoren gepland. Lesgeven zes tot tien maanden van tevoren. Je bent dus druk bezig, maar het is mogelijk. Alles wat je doet is leuk. Het is dus geen werk, maar een way of life.”