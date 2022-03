Het is pas een half jaar geleden dat we schreven over de prijsverhogingen van Netflix voor Nederlands en Belgische gebruikers, en vandaag kunnen we het alweer hebben over de volgende prijsverhoging. Afgelopen januari werd deze prijsverhoging al voor de VS aangekondigd en nu is ook europa aan de beurt.

Abonnees in Ierland krijgen als eerste met de prijsverhoging te maken en die is niet gering. Het basisabonnement voor Netflix gaat naar 8,99 euro per maand. Hiermee kun je op één scherm en in sd-kwaliteit naar films en series kijken. Het Standaard-abonnement gaat naar 14,99 euro per maand. Hiermee kun je op twee schermen kijken en is alle content in HD beschikbaar. Het Premium abonnement kost vanaf nu 20,99 euro per maand. Met dit abonnement kun je op maximaal vier schermen tegelijkertijd kijken en is Ultra HD beschikbaar.

Voor een Premium abonnement gaan we dus 3 euro per maand meer betalen, wat een prijsstijging van bijna 17 procent is. Vooralsnog is deze prijsverhoging niet voor Nederland en België van toepassing, maar kijkend naar eerdere prijsverhogingen zal die aanpassing niet lang meer op zich laten wachten. Ben je van plan een Netflix-abonnement aan te schaffen, houd dan alvast rekening met de nieuwe prijzen. En, we zijn benieuwd; wat is het maximale dat jij voor Netflix zou betalen?