Zo krijg je alle films en series van Netflix in je overzicht te zien

Streamingdiensten als Netflix hebben het tv-kijken volledig veranderd. Niet langer hoef je op een specifiek tijdstip klaar te zitten om een film of serie te kijken, die dan ook nog eens onderbroken wordt door ellenlange reclameblokken. Je kijkt gewoon wat je wilt, op het moment dat het jou uitkomt. En dan ook nog eens op een apparaat naar keuze, of dat nu je televisie, smartphone, tablet of pc is. Netflix brengt je voor een relatief betaalbaar abonnement in contact met de beste films en series uit binnen- en buitenland. Toch zijn er nog genoeg verbeterpunten te noemen. De algoritmes van Netflix zorgen voor een ‘Netflix-bubbel’ waar we eigenlijk vanaf willen. Je krijgt in de app namelijk steeds minder content te zien. En dat terwijl die content wel gewoon (verborgen) aanwezig is.

De Netflix-app blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid. Je krijgt onoverzichtelijke rijen in de meest vreemde volgordes te zien. En deze suggesties slaan, in ieder geval bij ons, steeds vaker de plank mis. Waar je vroeger keurig de genres te zien kreeg als Thriller, Drama, Comedy of Science Fiction, daar krijg je nu vage categorieën als ‘Vrouwen die het scherm domineren’, ‘Neem deel aan de actie’ of ‘Pareltjes voor jou’ te zien. Niets ten nadele van sterke vrouwelijke hoofdrollen, daar zijn wij ook helemaal voor, maar waarom niet gewoon ouderwetse genres waarbij het duidelijk is wat je gaat kijken?