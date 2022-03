HBO Max en Discovery+ komen binnenkort samen in één app

HBO Max is pas onlangs in Nederland gelanceerd. De streamingdienst sluit je op dit moment nog af met levenslang 50 procent korting op de abonnementsprijs. Je kijkt echte kwaliteitsseries op de streamingdienst met bijvoorbeeld Game of Thrones, Westworld, Band of Brothers en Sex and the City. Daarnaast kijk je naar Max Originals zoals The Flight Attendant of de reboot van Gossip Girl. Daarnaast neemt Warner Bros een belangrijke plek in op de streamingdienst en kijk je films van Warner Bros al na 45 dagen na de bioscooprelease gewoon thuis in je woonkamer. En Warner Bros is een belangrijke in dit geheel.

WarnerMedia en Discovery Inc gaan samen

De bedrijven WarnerMedia en Discovery Inc gaan namelijk samenvoegen tot Warner Bros. Discovery, zo weet website Variety. De CFO van Discovery, Gunnar Wiedenfels, zal deze rol ook in het nieuwe bedrijf op zich nemen. Tijdens het Deutsche Bank 30th Annual Media, Internet & Telecom Conference spreekt hij zich uit dat de voorbereidingen op dit moment getroffen worden om HBO Max en Discovery+ samen te voegen. Dit zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar mogelijk wel later dit jaar.

Discovery+ is ook nog niet zo lang uit in Nederland. Sinds januari kijk je naar entertainment en sport. Eurosport is namelijk ook volop aanwezig op de streamingdienst met de exclusieve rechten van sportevenementen als de Olympische Spelen en de UFC. Daarnaast kijk je naar Discovery Originals, eigen series en content van de streamingdienst. Hoe de fusie tussen HBO Max en Discovery+ precies vorm gaat krijgen is nog onbekend. Daar horen we binnenkort vast meer over.