Dolby Atmos-alternatief IAMF komt naar Samsung TV’s in 2024

IAMF is een nieuwe 3d spatial audio-technologie dat Samsung in samenwerking met Google heeft gemaakt. Eerder was het bekend als Project Caviar. IAMF staat voor ‘Immersive Audio Model and Formats’ en moet niet alleen naar tv- en audioproducten van Samsung komen in 2024, maar ook naar YouTube. De videodienst van Google ondersteunt geen Dolby Vision of Dolby Atmos, maar gaat in 2024 dus wel aan de slag met het in samenwerking met Samsung ontwikkelde alternatief IAMF.

Ruimtelijke audio met AI

IAMF is een nieuw open source formaat voor ruimtelijke audio. Net als bij Dolby Atmos komt geluid niet alleen horizontaal je van alle kanten tegemoet, maar ook verticaal. Samsung en Google voegen daar echter nog kunstmatige intelligentie aan toe. Dankzij AI-Based Scene Analysis and 3D Audio Effects worden scenes geanalyseerd en kan het geluid veel nauwkeuriger de kamer in gebracht worden. IAMF moet er ook om bekend staan dat consumenten de audio naar wens kunnen aanpassen, dus verwacht de flexibiliteit om een persoonlijke geluidservaring te creëren.

IAMF klinkt natuurlijk niet zo fijn als Dolby Atmos. De verwachting is dan ook dat er nog een andere naam verzonnen wordt die net even wat lekkerder klinkt. Tijdens de CES 2024 in Las Vegas hebben enkele hooggeplaatste mensen van Samsung onder andere tegen Insight Media (zie video hierboven) gezegd dat het nieuwe ruimtelijke audioformaat in 2024 naar tv’s en audiosystemen van Samsung komt. In dit laatste geval gaat het waarschijnlijk om soundbars.