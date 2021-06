Proefperiode Apple TV+ verkort van een jaar naar drie maanden

De streamingdienst Apple TV+ werd op 1 november 2019 gelanceerd. De dienst kost 4,99 euro per maand, maar wanneer je een nieuwe iPhone of iPad had gekocht, dan kreeg je een jaar gratis. Deze periode werd in de Coronatijd nog verder verlengd, waardoor gebruikers tot wel anderhalf jaar gratis konden kijken naar bekroonde series als The Morning Show, Ted Lasso of Dickinson.

Apple heeft de algemene voorwaarden echter aangepast. Koop je een nieuw apparaat van Apple en activeer je de gratis proefperiode op 1 juli 2021 of later? Dan ontvang je niet één jaar, maar drie maanden Apple TV+. Dit werd ontdekt door Twitteraar @davemark. Wees er dus snel bij en activeer je nieuwe apparaat uiterlijk 30 juni.

Want a free year of Apple TV+? Better act quick. Starting July 1, the free year from buying an Apple device converts to 3 free months. 😶 pic.twitter.com/oxAqT5BVgl — Dark Mode Dave (@davemark) June 21, 2021

Apple TV+ steeds meer beschikbaar op diverse apparaten

De streamingdienst was eerst beperkt beschikbaar, maar rolt steeds verder uit naar andere apparaten. Zo kun je de streamingdienst nu gebruiken met de Chromecast met Google TV, op Philips-tv’s met Android TV, Sony-televisies, op Xbox-consoles, op je Nvidia Shield en nog veel meer.

Wil je meer weten over de streamingdienst en de bijbehorende app? Lees dan hier alles dat je moet weten over de streamingdienst van Apple.