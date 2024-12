Drie tv-series die je in 2025 moet gaan zien

Amsterdam Empire (Netflix)

Toen Famke Janssen in de jaren negentig doorbrak in Hollywood, was ze als werkend model al woonachtig in Amerika. Ze is dan ook nog nooit te zien geweest in een Nederlandse tv- of filmproductie, maar dankzij de serie Amsterdam Empire komt daar verandering in. Het drama speelt zich af in de Amsterdamse drugswereld en volgt een voormalige popster (Janssen) die verraden wordt door haar echtgenoot – eigenaar van een grootschalig cannabis-imperium – en wraak wil nemen. De serie is afkomstig van de bedenker van het misdaaddrama Undercover.