LG maakt Europese prijzen 2025 oled tv’s bekend

LG’s oled tv-line-up voor 2025, die werd onthuld op CES 2025, bestaat uit de M5, G5, C5 en B5 – en mogelijk later een W5. De G5 en M5 zijn de twee oled-tv-series met het nieuwe 4-stackpaneel met verbeterde helderheid en kleur. De C5 komt in maart-mei uit en de B5 in april-juni, afhankelijk van de grootte.

Qua adviesprijzen is er ten opzichte van vorig jaar niet veel veranderd, althans in Duitsland, waar LG de adviesprijzen in euro heeft aangekondigd. De G5 kost 2800 euro in 55 inch, 4000 euro in 65 inch en 5500 euro in 77 inch. Voor het eerst zal er ook een kleinere 48-inch versie zijn voor 2800 euro. De prijzen voor de C5 en B5 zijn ook vergelijkbaar, maar voor het eerst zal er een 83-inch B5 zijn, waardoor 83-inch oled-tv’s mogelijk in 2025 iets goedkoper worden.