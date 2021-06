Nvidia Shield ontvangt Apple TV-app, net op tijd voor Ted Lasso

Daardoor kunnen Nvidia Shield-gebruikers nu ook content bekijken via de videostreamingdienst van de iPhonemaker: Apple TV+. Alle content die je elders aantreft via de dienst, tref je nu ook op de Shield aan.

Apple TV+ naar Nvidia Shield

Het grootste pluspunt van de update is de toegang tot Apple TV+. Dat is positief voor Apple, omdat het bedrijf wederom een apparaat ondersteunt. Maar dat is ook positief voor iedereen met een Shield, die zich afvroeg waarom ze de Apple TV-app nog niet konden downloaden. De app is reeds verkrijgbaar op een groot aantal apparaten, waaronder natuurlijk de nieuwste Apple TV-mediaspeler.

Daarnaast is Apple TV beschikbaar op apparaten van Roku en Amazon (Fire TV), evenals Xbox en PlayStation. Zelfs moderne tv’s van Sony, LG, Philips, Samsung en Vizio kwamen eerder al aan de beurt. Ook als Chromecast-eigenaar kun je de app downloaden. Wanneer je de dienst op de Nvidia Shield gebruikt, dan krijg je toegang tot alle content die zowel Dolby Vision als Dolby Atmos ondersteunen.

De app komt ook precies op tijd. Eind juli verschijnt namelijk het tweede seizoen van de komische serie Ted Lasso. Dit is zo’n beetje de enige, échte hit die de videostreamingdienst tot op heden voortgebracht heeft. Het is een seizoen waar veel mensen naar uitkijken en een serie waar veel mensen over te spreken zijn.