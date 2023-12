Drie tv-series die je in 2024 moet gaan zien

True Detective: Night Country (vanaf 15 januari op HBO Max)

Jodie Foster speelt volgend jaar voor het eerst sinds de jaren zeventig (toen ze als piepjonge tiener te zien was in Paper Moon) een vaste rol in een serie: in True Detective: Night Country geeft ze gestalte aan een rechercheur die in Alaska de verdwijning van een aantal researchers onderzoekt en stuit op lugubere zaken. Haar partner wordt gespeeld door professioneel bokser Kali Reis, die in 2021 veel lof kreeg voor haar acteerdebuut in de film Catch the Fair One. De Mexicaanse filmmaker Issa López (Tiger Are Not Afraid) tekende voor het script en de regie.