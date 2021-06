De Apple TV app beschikt over Apple TV+, de abonnementdienst van Apple die eigen programma’s, films en documentaires aanbiedt, waaronder series als Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind en Servant, en films als Greyhound, Palmer en Wolfwalkers. Via de Apple TV-app kun je ook kijken naar Apple TV-kanalen zoals STARPLAYZ, Acorn TV en Noggin. Deze zijn online en offline te kijken, advertentievrij en on demand. Een abonnement op Apple TV+ kost 4,99 euro per maand.

Eigenaars van een nieuw gekochte Philips Android-televisie van modeljaar 2021 vinden de Apple TV-app voorgeïnstalleerd op hun smart tv-startscherm. Consumenten met een oudere Philips Android tv (die draait op Android TV 8 of hoger) kunnen de Apple TV-app toevoegen aan de favorietenlijst van hun televisie via de Google Play winkel. De Apple TV-app is ook te vinden in de Philips Collection-app.