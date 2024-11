Tijdens de Black Friday Weeks scoor je tot en met 29 november jouw nieuwe audioproducten met een zeer hoge korting. Waarom wachten op Black Friday? De Berlijnse audiofabrikant geeft gewoon de hele maand korting, zodat je rustig op je gemak een keuze kunt maken. Geen stress dus, maar alle tijd om gebruik te maken van kortingen tot 42 procent op koptelefoons, stereosets, soundbars, bluetoothspeakers, luidsprekers of zelfs complete 5.1-sets. En dan is het goed om te weten dat Teufel sowieso al zeer scherpe prijzen kan hanteren dankzij de directe verkoop van het bedrijf. Je kan dus extra profiteren tijdens de Teufel Black Friday Weeks. Welke producten scoor je deze maand extra voordelig? We lichten enkele zeer goede aanbiedingen voor je uit.

Ultima 40

De Ultima 40 zijn dé bestsellers van Teufel. Deze vloerstaande speakers hebben een 3-kanaals systeem en leveren een diepe en nauwkeurige bas. Ze zijn geschikt voor elke versterker of AV-receiver en niet alleen geschikt voor muziek, maar ook voor films en games. Je krijgt maar liefst 40 procent korting op twee Ultima 40’s tijdens de Black Friday Weeks. Van 499,99 euro voor 299,99 euro. En je leest het goed, dat is de prijs voor twee vloerstaande speakers, daar waar je bij veel concurrenten slechts één speaker krijgt. Bekijk deze aanbieding!

Real Blue NC

Een noise cancelling koptelefoon met 100 euro korting? De Teufel Real Blue NC gaat 55 uur mee op een enkele lading en beschikt over een lineaire HD-driver voor een extreem diepe bas. Tijdens de Black Friday Weeks scoor je de Real Blue NC van 229,99 euro voor 129,99 euro. Scoor de Real Blue NC nu!

Cinebar 11

Upgrade het geluid van je televisie met de Cinebar 11. Deze soundbar biedt het krachtigste geluid in deze klasse en is zelfs uitbreidbaar met draadloze rearspeakers voor surround sound. De subwoofer is zowel horizontaal als verticaal te plaatsen. De Cinebar 11 is deze maand verkrijgbaar van 449,99 euro voor 289,99 euro. Bekijk deze aanbieding!

Radio 3Sixty

Zoek je een complete DAB+- en internetradio met talrijke streamingopties als Spotify en Amazon Music? Met de Radio 3Sixty ben je meteen klaar. Je hebt 360-gradengeluid met de geïntegreerde subwoofer en hebt altijd toegang tot al jouw favoriete muziek. De radio kan zelfs dienst doen als wekker. Je scoort de Radio 3Sixty nu van 349,99 euro voor 239,99 euro tijdens de Black Friday Weeks. Pak die korting!

Ultima 40 Surround + Denon

Wil je echt een volwaardige entertainment-ervaring bij je televisie, maar weet je niet waar te beginnen? Teufel maakt het je gemakkelijk met de Ultima 40 5.1 Surroundset en een Denon AV-receiver. Echt 5.1-geluid met twee vloerstaande speakers, twee boekenplankspeakers, een centerspeaker, subwoofer en de Denon X2800H AV-receiver. Een kant-en-klare set om jouw entertainment naar een hoger niveau te tillen. Nu van 1.999,99 euro voor 1.449,99 euro. Scoor die deal!

En nog veel meer!

Het is zeker de moeite waard om een kijkje te nemen op de website van Teufel, want de Berlijnse audio-fabrikant heeft nog veel meer aanbiedingen voor je tijdens de Black Friday Weeks, zoals bijvoorbeeld de volgende deals:

Wist je dat je alle producten bij Teufel kunt proefluisteren? Pak één van deze aanbiedingen en profiteer van hoge kortingen. Bevalt het toch niet? Dan kun je binnen acht weken gratis retourneren. Bekijk dus snel alle aanbiedingen op de website van Teufel.