Top 11 cd’s van Ruud Jonker

Lezers van Music Emotion zijn vaak bezig met audio-apparatuur. Dat is een geweldige hobby en kan veel voldoening geven. Wat opvalt is dat deze doelgroep niet altijd over muziek praat. Je hebt al die mooie spullen uiteindelijk om van muziek te genieten. Muziek communiceert direct met onze systemen en lagen die emoties vormen. Je kunt diep geraakt worden. Dat is niet afhankelijk van het type muziek. Van een simpel volkswijsje, de muziek van Taylor Swift tot de oneindige en bovennatuurlijke schoonheid van Bach’s Chaconne (BWV 1004). Alle muziek is de moeite waard en brengt ons, tijdens het luisteren, in andere sferen, in een andere beleving en je stijgt boven de alledaagse dingen van het leven uit. Het is dan ook nauwelijks mogelijk om een keuze te maken. Voor deze rubriek dus een uitdaging. Toch zal iedereen wel herkennen dat je vaak dezelfde cd’s en platen uit de kast trekt. Kennelijk zijn er dan elementen in die muziek die de emotie en beleving dieper aanspreken.

A Private Story Frederic Chopin Piano Works – Lestari Scholtes

Channel Classics

Lestari Scholtes is onder andere bekend van de geweldige Mozart-uitvoering die zij als helft van het Piano Duo Scholtes & Janssens voor Challenge Classics opnam. Lestari speelt graag kamermuziek. Enige tijd geleden begon er iets te bewegen. Een verlangen om solo te gaan spelen en om de uitdaging van een breed publiek, de spanning en het intense studeren te ervaren. Het geven van recitals kwam dan ook in zicht. Lestari is enorm begaan met Chopin. De tracks zijn een persoonlijke keuze. Luister bijvoorbeeld naar de schoonheid van Fantasie-Impromptu Op.66 in C sharp Minor. De muziek van Chopin blijft altijd bekoren. Lestari voegt daar weer aan toe met deze beeldschone uitvoering.

Schumann & Bruch – Violin Concertos Niek Baar Deutsche Radio Philharmonie Christoph Poppen

Channel Classics

Bruchs ‘Vioolconcert Nr.1 in G mineur’ is waarschijnlijk het meest geliefde en beluisterde vioolconcert. Het bezorgde Max Bruch wereldfaam en overschaduwde al zijn andere werken. Hij schreef het op achtentwintigjarige leeftijd. Luister bijvoorbeeld naar de uitvoering van Janine Jansen. Dat komt op een enorme manier binnen. Het werk kenmerkt zich door een enorme spanning, dissonanten en is feitelijk een zelfportret. De opening is magistraal en als luisteraar zit je zwaaiend met een virtuele baton voor de luidsprekers. Deze geweldige uitvoering wordt gespeeld door Niek Baar, samen met de Deutsche Radio Philharmonie onder leiding van Christoph Poppen. Als je niets te doen hebt moet je deze cd gaan draaien. Als je wel iets te doen hebt, maak je maar gewoon tijd vrij.

The Muses Restor’d – Rachel Podger & Brecon Baroque

Channel Classics

Op deze productie verkent Rachel Podger de Engelse Barok. Dat initieert meteen een gedachtegang waar uw recensent al enige tijd in vast zit met als thema welke verschillen er zijn tussen barokmuziek uit verschillende landen. Iedereen zal herkennen dat de Italiaanse Barok erg kleurrijk is. Muziek is een reflectie van de volksaard. Rachel gaf aan dat de verschillende stijlen ontstonden omdat er in die tijd weinig communicatie was. Geen internet en mensen reisden nauwelijks omdat daar gevaren aan verbonden waren. Later verspreidden de Italianen zich binnen Europa en brachten hun muziek mee naar andere landen. De werken op deze productie worden briljant gespeeld door Rachel Podger en Brecon Baroque.

Sibil•la – Ensemble Veriditas

trptk

Het platenlabel trptk is een platform voor musici die vaak de grenzen opzoeken en vanuit weldoordachte uitgangspunten uitvoeringen en composities presenteren. Die zijn soms heel toegankelijk en anderzijds exotisch, experimenteel en fantasierijk. De laatsten nemen je mee naar fascinerende soundscapes, creatieve instrumentale en vocale momenten en zijn gericht op luisteraars die een verder ontwikkelingsstadium in muzikale beleving hebben bereikt. ‘Veriditas’ is een Nederlands ensemble dat middeleeuwse muziek speelt. De inspiratie komt van Sibyls, zijnde vrouwelijke profeten (orakels) die middels voorspellingen een grote invloed hadden op het artistieke leven. Bekend is het orakel van Delphi. ‘Veriditas’ staat voor het verzamelde werk van Hildegard van Bingen (1098-1179). Deze en andere werken vormen een mystieke erfenis die van deze trptk-productie een uiterst beluisterbaar, laagdrempelig en toegankelijk feest maken.

McBride/Edgar Meyer – But Who’s Gonna Play The Melody?

Macavenue.com

Een vraag die al luisterend wordt beantwoord. Beide heren spelen bass en piano. De bass wordt met de vingers aangeslagen, maar ook gestreken. De composities op dit album zijn van beide heren, met een uitstapje naar Miles Davis, Henry Mancini en Bill Monroe. Een zeer onderhoudend album, gemaakt door twee rotten in het vak die wellicht gewoon zin hadden om muziek te maken. Wie op zoek is naar een fenomenale grombas om de nieuwe subwoofer te demonstreren, draait track 10 Bewitched, Bothered and Bewildered.

Anna Fedorova – Intrigues of the Darkness

Channel Classics

Anna gaf aan dat iedereen wel nieuwsgierig is naar de ‘dark side’. Zij uit dat in haar muziek. Ze maakte een keuze uit het repertoire dat aspecten zoals duisternis, gevaar, mysterie, verleiding, magie, heksen, spoken en sprookjes belicht. De inherente tocht naar het licht begint met Scriabin’s huiveringwekkende Black Mass Sonate en voert via Ravel (Gaspard de la Nuit) en Manuel de Falla (El Amor Brujo) naar het imposante slotstuk in de vorm van Mussorgsky’s Tentoonstelling. Wie het einde van de cd heeft gehaald keert daarmee terug in het licht. Een beetje het gevoel dat je hebt op de dag na Halloween. Het is erg creatief om deze insteek te nemen voor een productie. Anna heeft goed nagedacht over de opbouw en die is duidelijk te volgen tijdens het luisteren. Je wordt meegevoerd door een landschap van pure schoonheid, verrassende wendingen, compositorische inzichten en de muzikale manier waarop Anna dit speelt. Aangekomen bij The Great Gate of Kiev komt er iets weldadigs over je heen. Een gevoel van totale ontspanning en bevrijding. Inderdaad, terug in het licht.

Het zijn stuk voor stuk technisch uitdagende composities. Tijdens de live-uitvoering gaat Anna, vanuit een diepe concentratie, volledig los. Het lijkt op een gevecht tussen de vleugel en Anna. Diepe emoties en een enorme energie tijdens het spelen. Mm… Anna wint.

Paul Tynan & Aaron Lington – Bicoastal Collective: Chapter Six

OA2 Records

Tynan en Lington hebben beide een klassieke opleiding en maakten met hun trompet een start in de klassieke wereld. Ze hebben inmiddels beide gekozen voor een loopbaan in de jazz. Voor deze productie zochten de heren naar een betekenisvolle definitie van moderne jazz. Het was niet de bedoeling om opnieuw een invulling te gaan geven aan het jazzformat met een gitaar en piano. Het idee was uiteindelijk om iets te doen in de stijl van ‘Bitches Brew’ en met de kenmerkende sound van Miles. Het geluid op deze cd komt op een enorme manier binnen. Het is spannend en je blijft op het puntje van je stoel zitten. Luister ook naar de ritmische invulling door Joe Abba. Bij elkaar dus geen slechte definitie van contemporaine jazz.

Around Gershwin – Richard Galliano

Pentatone

Deze productie hoort bij de grote verrassingen van 2024. Richard Galliano speelt accordeon, maar dan het klassieke repertoire. Iets dat je steeds vaker tegenkomt, want veel musici willen een plek voor het instrument bij de uitvoering van de zogenaamde meer serieuze muziek. Het is ronduit verbazingwekkend welke rijkdom aan geluid en effecten met de accordeon mogelijk is. De titel van de cd impliceert dat er rondom Gershwin ook andere componisten aan bod komen. Dat begint met een fascinerende uitvoering van Rachmaninoffs No.2. Prelude in C Sharp Minor uit ‘5 Marceaux de Fantasie’. Een stuk muziek waar je door gevloerd wordt. The Man I Love biedt de diepe en rijke tonaliteit van de accordeon en lijkt af en toe op een musette, laat de melancholie van Piazolla horen, heeft een jazzy ondertoon en biedt van die mooie gliding tonen die je ook op een saxofoon of bluesharp (Thielemans) kunt maken. Deze Pentatone-release is een absolute topproductie. Op een adembenemende manier worden de diepste krochten en klanksferen van dit instrument verkend.

John La Barbera Big Band – Grooveyard

www.originarts.com

Een aantal arrangementen of geïnspireerde werken gemaakt door John La Barbera, op basis van het materiaal of de uitvoeringen van Dave Brubeck, Henri Mancini, Carl Perkins, John Coltrane, Kenny Dorham, Elvin Jones en anderen. Die worden gespeeld door een big band. Het bijzondere aan deze formule is dat niet die hele band constant in beeld is. Er is een fraaie afwisseling met solo-instrumenten en conversaties tussen die instrumenten en de rest van de band. Dat maakt die uitvoeringen erg afwisselend en wild aantrekkelijk. Tel daarbij op de geweldige dynamiek en er staat een absolute succesformule.

Gilberto with Turrentine

Music On Vinyl

Oorspronkelijk verschenen op CTI Records, een van de toplabels in de jazz en is nu opnieuw uitgegeven door Music On Vinyl. De opnames werden in 1971 gemaakt in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs (New Jersey). Astrud zingt hier bekend materiaal van componisten als Bacharach en Francis Lai. Op het album zijn gastoptredens te horen van beroemde musici als Toots Thielemans, Ron Carter, Sam Brown, Airto Moreira en Hubert Laws. Het album volgde op het enorme succes van The Girl from Ipanema. De arrangeur was Eumir Deodato. Het is muziek die niets aan kracht en aantrekkelijkheid heeft verloren. Een muzikaal topalbum met een fenomenale geluidskwaliteit.

Mari Kodama – Bruckner Piano Works

Pentatone

Mari Kodama geeft aan dat de persoonlijkheid van een componist en zijn werken niet per definitie gerelateerd zijn. Ze vindt het moeilijk om de muziek te verklaren vanuit die biografie. Daarom probeert ze nu om een persoon beter te begrijpen vanuit zijn muziek. Bruckner schreef een groot aantal miniatuurtjes die hij zelf afdeed als schoolwerk. Dat triggerde Mari. Ze geeft aan dat ze, al spelende, Bruckner waarschijnlijk beter is leren begrijpen. Ze ontdekte nieuwe eigenschappen, zoals humor en het plezier dat hij had door met de muzikale stijlen van Beethoven en Brahms te spelen. Ook dat hij los kwam van conventionele stijlen. Die miniatuurtjes zijn zeer creatief en van een adembenemende schoonheid. Nog een grote muzikale verrassing tijdens het einde van het jaar.