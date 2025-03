POCO lanceert vlaggenschepen F7 Ultra en F7 Pro

In Singapore lanceerde POCO vandaag de nieuwe F7 Series. De POCO F7 Ultra en de POCO F7 Pro zijn op papier twee echte krachtpatsers en moet het de gevestigde orde moeilijk gaan maken met zoveel mogelijk smartphone voor een zo laag mogelijk prijs.

Dit is de POCO F7 Ultra

De POCO F7 Ultra draait op het Snapdragon 8 Elite-platform met 12 of 16 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het amoled-scherm van 6.67-inch heeft een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met 120W bedraad en 50W draadloos worden opgeladen.

Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.6), telephotocamera van 50 megapixel (f/2.0)en een ultragroothoekcamera van 32 megapixel (f/2.2). De frontcamera voorop beschikt over 32 megapixel. De smartphone ondersteunt dual speakers, nfc, bluetooth 6.0 en is bestand tegen stof en water dankzij IP68.

Dit is de POCO F7 Pro

Het pro-model lijkt veel op de POCO F7 Ultra, maar dan met een aantal verschillen. Zo beschikt dit model over de Snapdragon 8 Gen 3 chipset met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het display is hetzelfde, net als de hoofdcamera. Verschillen zijn er echter ook.

Zo heeft de POCO F7 Pro een grotere batterij van 6.000 mAh die je met 90W bedraad kunt opladen. Draadloos opladen kan niet. Naast de hoofdcamera van 50 megapixel is er een ultragroothoekcamera van acht megapixel aanwezig (f/2.2) en een frontcamera van 20 megapixel. De smartphone ondersteunt verder bluetooth 5.4, nfc, dual speakers en heeft geen rating voor stof- en waterbestendigheid.

Prijs en beschikbaarheid

Beide smartphones zijn per direct verkrijgbaar op mi.com.

De POCO F7 Ultra koop je in de kleuren geel of zwart en krijgt twee varianten:

12GB+256GB voor 779,90 euro (tot 10 april voor 699,90 euro)

16GB+512GB voor 849,90 euro (tot 10 april voor 749,90 euro)

De POCO F7 Pro koop je in de kleuren zwart, zilver en blauw en krijgt ook twee varianten: