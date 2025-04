Samsung lanceert nieuwe steelstofzuiger met Bespoke AI Jet Ultra

Samsung onthulde de Bespoke AI Jet Ultra tijdens het Welcome to Bespoke AI-evenement. Dit model beschikt over een verbeterde AI Cleaning Mode 2.0 en een geavanceerd HEPA-filtratiesysteem en is echt het paradepaardje van de Zuid-Koreaanse fabrikant in het segment van de snoerloze steelstofzuigers. Volgens Samsung stelt de superieure zuigkracht tot 400W je in staat om de zwaarste schoonmaakklussen met dit model aan te pakken. De HexaJet-motor genereert een hoge zuigkracht dankzij de zeshoekige statorstructuur met een tweefasige diffuser en een dunnere waaier. Klinkt indrukwekkend (of verwarrend), maar het komt er op neer dat je zo een betere luchtstroom hebt waardoor de stofzuiger veel efficiënter kan zuigen. Gebruik je de Min-modus dan gaat de batterij van de Bespoke AI Jet Ultra tot 100 minuten mee op een enkele lading.

De AI Cleaning Mode 2.0 kan de druk op de borstel en de luchtdruk tijdens het stofzuigen detecteren en samen met Samsung AI Optimum Tech worden er zo zes verschillende schoonmaakomgevingen geclassificeerd. Hier worden de schoonmaakprestaties automatisch op aangepast. De Active Dual Brush herkent verder tapijt (normaal of hoogpolig) en ook kan de stofzuiger hoeken detecteren. De Samsung Bespoke AI Jet Ultra past zich aan verschillende schoonmaakomgevingen aan door de zuigkracht en borstelsnelheid aan te passen. Tot slot is daar het geavanceerde HEPA-filtratiesysteem om stofdeeltjes op te vangen en echt een schoner huis te creëren.

Prijs en beschikbaarheid

In week 18 (de week van 28 april) is de Samsung Bespoke AI Jet Ultra beschikbaar tegen een adviesprijs van 1.349 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Satin Black en Satin Mint.

