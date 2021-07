Vijf redenen om abonnementsdienst Xbox Game Pass te nemen

Amazon Luna doet zijn intrede en Google Stadia wordt op steeds meer apparaten beschikbaar. Het is de vraag waar je als gamer je geld in steekt. Net als in het geval van films en series, is er inmiddels een flink streaming-ecosysteem voor games. Games bezit je tegenwoordig niet meer. Je neemt een abonnement op het kunnen downloaden of streamen van een bibliotheek aan games. Iets waar Xbox Game Pass veelvuldig om wordt geroemd. Er zijn talloze redenen om Xbox Game Pass te nemen, maar dit zijn de vijf belangrijkste.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass is de abonnementsdienst van Microsoft. Voor tien euro per maand krijg je toegang. Toegang tot een gamebibliotheek waaruit je naar hartenlust games kunt downloaden, zonder dat je hiervoor extra hoeft te betalen. De dienst is er voor Xbox-gamers en PC-gamers, met elk een eigen bibliotheek. In principe is het standaard abonnement maar voor één apparaat. Wil je ze allebei gebruiken, dan kan dat. Dat is de basis van de dienst, maar we vertellen per voordeel meer over wat je kunt verwachten.