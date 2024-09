Sony komt met PlayStation 5 Pro voor 799,99 euro

De nieuwe PlayStation 5 Pro is flink aan de prijs, ook ten opzichte van de reguliere PlayStation 5 met een adviesprijs vanaf 449 euro (digitale editie, Slim). Wat kan het Pro-model dan allemaal extra?

De verbeteringen zitten met name in de grafische prestaties. Mooiere beelden met een hogere framerate. De GPU is flink verbeterd en beschikt over 67 procent meer compute units en 28 procent sneller geheugen. Dit moet leiden tot 45 procent sneller renderen tijdens het gamen waardoor de ervaring vloeiender wordt. Ook is er nu Advanced Ray Tracing (dynamische reflecties) toegevoegd, net als upscaling dat gedreven wordt door AI. Machine Learning zorgt voor Spectral Super Resolution, een scherp en helder beeld boordevol detail. Ook oudere games moeten zo profiteren middels backwards compatibility. Wel is er een patch nodig om gebruik te maken van de nieuwe functies van de PlayStation 5 Pro. Naast ondersteuning voor 4K en 120 fps is er nu ook ondersteuning voor 8K.

Wat je voor bijna 800 euro in ieder geval niet krijgt is een diskdrive, alhoewel je wel een losse diskdrive kunt koppelen. Ook de verticale stand wordt standaard niet meegeleverd. Wel krijg je ondersteuning voor wifi 7 en heb je 2TB aan opslaggeheugen. Ook de DualSense controller wordt meegeleverd volgens Sony. Je hoeft niet bang te zijn dat de reguliere PlayStation 5 straks overbodig is. Die blijft gewoon bestaan en de games zijn zowel op de reguliere PlayStation 5 als op het Pro-model speelbaar. De laatste alleen met grafische verbeteringen.

Prijs en beschikbaarheid

Op 7 november is de PlayStation 5 Pro verkrijgbaar inclusief controller voor 799,99 euro.