Nieuwe uitgave: Digital Movie 157 2024

OP DE COVER:

FUJIFILM X100VI 40 MP – Sublieme straatcompact en TikTok-camera

De FUJIFILM X100V is een fenomeen voor het DNA van de straatfotograaf en een ware hype op TikTok. Deze meetzoekercamera viel gewoon niet aan te slepen. Een hele prestatie voor een APS-C retrocompact met zowel een elektronische als optische zoeker, een groot aantal filmsimulaties en vast F2 23 mm objectief. In de versie VI doet de X100 daar met een 40,2 MP-beeldsensor, 5-assige IBIS met 6 stops en foto/video in de cloud met frame.io nog een flinke schep bovenop.

DIGITAL TEST

Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro – Het beste alround MFT-

zoomobjectief ooit?

Olympus M.Zuiko objectieven zijn vermaard om hun uitstekende optische prestaties en prima mechanische functionaliteit. Als dit topmerk dan ook een Pro zoomobjectief met een bereik van 24-200 mm (equivalent kleinbeeld) op F4 lichtsterkte in haar repertoire heeft, zijn de verwachtingen hoog gespannen. In de praktijk komt dat zonder meer uit en dat maakt deze Olympus M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS Pro tot wellicht het beste allround zoomobjectief voor de MFT-sensor ooit.

Marantz CINEMA 30 – Ouderwets genieten

In het vroege voorjaar van 2024 ontvangen we de gloednieuwe Marantz CINEMA 30 home cinema receiver op de redactie. Deze nieuwe referentie receiver volgt de veel geprezen SR8015 van de fabrikant op en is voorzien van zo ongeveer alle features waar de filmliefhebber, gamer én muziekliefhebber blij van wordt. Ten opzichte van zijn voorganger is de toevoeging van Dirac Live roomcorrectie misschien wel het grootste verschil. In hoeverre is dit een reden om te upgraden? Uw auteur gaat er even lekker voor zitten.

Viermaal PTZ: PTZOptics Move 2 en 4K, Panasonic AW-UE4 en Canon CR-N100

PTZ staat voor Pan, Tilt en Zoom. Dit type videocamera bestaat uit een camerakop, ophanging met draaibare camera-assen, afstandsbediening en streaming verbinding. Door de PTZ-camera op te hangen of aan een (verrijdbare) plafondrail te bevestigen kan je met één cameraman op afstand de gehele ondergelegen ruimte bestrijken. Dat komt goed van pas bij het opnemen van sport, theater, congressen/vergaderingen, klaslokalen, live video-evenementen, begrafenissen en kerkdiensten.

DIGITAL ACHTERGROND

Draadloos surround: wat kan er?

Bij een surroundopstelling horen veel speakers en veel kabels. Als je een goed resultaat wil, kun je inderdaad niet zonder die luidsprekers. Er zijn gelukkig wel verschillende manieren waarop je draadloos surround kunt krijgen. Tijd om even de verschillende opties op een rij te zetten.

Slim kiezen uit het woud van creatieve mogelijkheden – Welke Mac voor video, foto of audio?

Een Apple Mac computer is de lieveling van menig videomaker, fotograaf en musicus. De creativiteit, snelheid en compleetheid van de systemen verwijzen menig Windows/pc-concurrent naar de zijlijn. En iedereen kan er zo mee naar de slag. Lastig is wel dat er maar liefst vijf verschillende soorten Mac-lijnen zijn en dan ook nog eens in allerlei uitvoeringen. De Digital Movie redactie zet hen op een rijtje om de keuze te vereenvoudigen.

DV tapes capturen? …maar geen FireWire aansluiting meer op je computer?

In 2002 heb ik mijn dia-overvloei spullen weggedaan. Het afstoffen van de dia’s en het inramen in diaraampjes met glas kostte me te veel tijd. Het was en is een mooi medium, maar mijn productie vond ik veel te laag. De beeldkwaliteit van de kleinbeeld dia’s was wel heel erg mooi! Video vond ik op dat moment nog veel te slecht van kwaliteit, maar met de komst van de MiniDV digitale video cassetterecorder/camera, kon het er mee door en heb ik de knoop door gehakt.

DIGITAL INTERVIEW

Interview met Bart van Vreedendaal – Kennismaking met KlankBart

KlankBart is het bedrijf van Bart van Vreedendaal en richt zich voornamelijk op de custom installer, de hifi-dealer en de markt voor kantoren. Artikelen zoals projectoren, schermen, bioscoopstoelen en communicatie-oplossingen kunnen geleverd worden, maar het gaat ook om advies bij de inrichting van thuisbioscopen of zakelijke projecten. De consument kan de producten bestellen via de hifi-dealer. Advies, het ontwerp van een thuisbioscoop en de bouw daarvan gaat meestal via een installer, die dan samenwerkt met KlankBart. Hieronder de weergave van een gesprek met Bart over zijn bedrijf en de ontwikkelingen in de markt.

DIGITAL PRAKTIJK

Wat is en hoe werkt autofocus? – Razendsnel, precies op maat en intelligent

De AutoFocus (AF) ontbreekt nog zelden op een hybride systeemcamera of camcorder. Vroeger werd handmatig scherpstellen (MF) als het handelsmerk van de professional gezien. Automatisch scherpstellen was voor ‘watjes’. Dat is inmiddels behoorlijk veranderd. Wie niets van het onderwerp of actie missen wil ontkomt niet aan AF. En daar is het volgen, tracken later bij gekomen. Kunstmatige intelligentie bij de AF luidt een nieuw scherpsteldecennium in. Zeker in relatie met 3D en VR/AR/MR.

