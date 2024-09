Sony lanceert 65-inch model in BRAVIA 9-serie

Het topmodel voor 2024, de BRAVIA 9, is een miniled-televisie met driemaal meer zones dan de X95L-serie en dus meer controle over een dynamische en contrastrijke weergave. Ook is dit model volgens Sony 50 procent helderder dan de X95L uit 2023.

Sony heeft van dit model inmiddels een 75-inch en een 85-inch variant op de markt gebracht, maar daar blijft het niet bij. De Japanse fabrikant brengt binnenkort ook een 65-inch versie op de Nederlandse en Belgische markt.

Over de prijs heeft Sony nog niets laten weten, maar de 75-inch versie kan inmiddels voor 3.899 euro gekocht worden.

Meer informatie over de BRAVIA 9-serie van Sony vind je in de Sony 2024 tv line-up.