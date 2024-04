Review: Dyson Airwrap Complete long multistyler

In gebruik

Het allerbelangrijkste van de Dyson Airwrap Complete long multistyler is natuurlijk dat het apparaat in combinatie met de opzetstukken het haar droogt en in model brengt. De eerste keer was ik een beetje sceptisch omdat ik al eerder een B-product heb geprobeerd dat wel wat weg had van de duurdere Dyson. Daar was ik niet tevreden over, en dat heeft waarschijnlijk ook te maken met diverse technieken en patenten van Dyson, waaronder de lage temperatuur en de Coanda luchtstroom.

Bij het eerste gebruik heb ik de instructies van de app opgevolgd. Ik was meteen positief verrast. Uitleg over welke tool waarvoor dient en hoe te gebruiken is noodzakelijk. Hier moet je je vooraf wel echt over laten informeren. Hiervoor leent de app zich prima maar ook de website van Dyson. Van sommige opzetstukken is heel duidelijk waarvoor ze dienen en hoe deze gebruikt moeten worden, van andere wat minder. Zo is het verschil tussen de zachte en harde borstel niet direct zichtbaar en ik merk ook niet het verschil op tijdens het gebruik of in het resultaat.

Maar op naar de echte conclusies over het gebruik. Mijn haar krulde eenvoudig met dit apparaat, zonder vooraf een fixeermiddel te gebruiken. De gladmakende haardroger is niet heel krachtig als föhn maar het maakt je haar inderdaad super glad. De opspringende haartjes worden glad en verdwijnen. Bij de föhn zelf mis ik wat power. Met mijn normale föhn ben ik veel sneller klaar.

De 30mm Airwrap maakt mooi krullend haar. Hier ben ik enthousiast over. Het nadeel met lang haar is dat er soms knikjes/rommelige haaruiteinden te zien zijn na het krullen. Misschien een kwestie van oefenen, maar ik kreeg het nog niet voor elkaar dit volledig te voorkomen. De 40mm geeft een mooie slag in het haar. De borstels (zacht en hard) zijn eenvoudig, snel en prettig om te gebruiken, echter merk ik geen verschil in resultaat tussen beide opzetstukken. De gladmakende haardroger maakt je haar echt super glad. Dit is een topproduct. Maar als haardroger alleen vind ik hem niet krachtig genoeg. De volumeborstel is ook een hele fijne tool en doet wat er beloofd wordt.

Overigens iets dat wel opvalt; het geluid van dit apparaat is best schel. Een normale krultang of stijltang is natuurlijk geluidloos. Een reguliere föhn produceert net zoveel of misschien wel meer geluid. Maar dat is een heel klein puntje. De Dyson doet immers precies wat er beloofd wordt.