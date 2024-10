Sony lanceert LinkBuds Fit en Open oordopjes, plus LinkBuds Speaker

Ontworpen voor mensen met een actieve levensstijl, beschikken de LinkBuds Fit en LinkBuds Open over nieuwe, lichte Fitting Supporters voor draagcomfort. De LinkBuds Open bieden een nieuw ontwikkeld open-ring ontwerp, waardoor je verbonden blijft met je omgeving. Bovendien zijn beide modellen verkrijgbaar in diverse kleuren, met ook weer verschillende kleuren cases en supporters waarmee je je look kunt personaliseren. Naast deze nieuwe oordopjes, wordt ook de LinkBuds Speaker geïntroduceerd. Auto Switch wisselt automatisch het afspelen tussen de LinkBuds Fit, LinkBuds Open en LinkBuds S met de LinkBuds Speaker, afhankelijk van de situatie.

LinkBuds Fit

Voor een veiligere en comfortabele pasvorm heeft Sony nieuwe Air Fitting Supporters ontwikkeld voor de LinkBuds Fit. De Fitting Supporters hebben een zachte en holle ‘staart’ om het contact met het oor en dus de druk te verminderen, terwijl het bevestigingspunt hard en gehaakt is om te voorkomen dat ze per ongeluk loskomen. Dit zorgt ervoor dat ze bij grotere oren goed op de oortip passen en bij kleinere oren in het midden zitten. De Soft Fitting Earbud Tips voor de nieuwe oortjes zijn inbegrepen voor verminderde druk en verhoogd comfort.

In combinatie met noise cancelling past de omgevingsgeluidsmodus automatisch het omgevingsgeluid aan op basis van je omgeving. De LinkBuds Fit zijn uitgerust met de geïntegreerde Processor V2. Deze chip optimaliseert de noise cancelling in realtime op basis van je omgeving. Dankzij een speciaal ontworpen driverunit, Dynamic Driver X, bieden de LinkBuds Fit rijkere, gedetailleerdere vocalen. De diafragmastructuur combineert verschillende materialen voor de koepel en de rand, wat zorgt voor lage vervorming en heldere geluidskwaliteit. De LinkBuds Fit ondersteunen ook High-Resolution Audio Wireless en DSEE Extreme. Daarnaast zorgt de Precise Voice Pickup Technology, die de microfoons aan de buiten- en binnenkant van de oordopjes optimaal regelt, samen met geavanceerde audiosignaalverwerking, voor heldere gesprekken.

De oortjes beschikken ook over Multipoint-Connection, instant afspelen en pauzeren, bediening met hoofdbewegingen, ingebouwde spraakbesturing en Speak-to-Chat. Ze hebben een batterijlevensduur van maximaal 21 uur totaal afspelen en een IPX4-waterbestendigheidsclassificatie. De LinkBuds Fit is vanaf oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van €199

LinkBuds Open

Ervaar een nieuw type oordopjes met de LinkBuds Open, die dankzij het open-ring ontwerp je verbonden houden met je omgeving. De open-ring driverunit in het midden van het diafragma behoudt audiotransparantie, zodat je de wereld om je heen kunt horen. LinkBuds Open beschikt ook over adaptieve volumeregeling, een slimme functie die automatisch het volume optimaliseert op basis van je locatie. Net als de LinkBuds Fit zijn de LinkBuds Open uitgerust met de nieuw ontwikkelde Fitting Supporters voor een comfortabele en veilige pasvorm. Daarnaast zijn de oortjes voorzien van een verbeterde geometrische vorm die comfortabel in het oor past.

De LinkBuds Open bieden goed gebalanceerd, hoogwaardig geluid met heldere midden- en hoge tonen, aangedreven door Sony’s Integrated Processor V2 en een speciaal ontworpen 11 mm ringvormige driverunit. Een hoog-compatibel diafragma en een krachtige neodymiummagneet zijn specifiek geselecteerd om heldere midden- en hoge frequenties te reproduceren. De LinkBuds Open ondersteunen ook DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) en beschikken over precieze spraakopnametechnologie voor heldere, ruisvrije gesprekken. De oordopjes zitten boordevol functies en bedieningselementen, zoals Auto Switch, Auto Play, Quick Access, spraakbesturing en Wide Area Tap. Andere functies zijn onder meer Multipoint-Connection, een lange batterijlevensduur tot 22 uur luistertijd en een IPX4-waterbestendigheidsclassificatie.

De LinkBuds Open is vanaf oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van €199

LinkBuds Speaker

Auto Switch wisselt automatisch het afspelen tussen de LinkBuds-oordopjes en de LinkBuds Speaker, en is ook compatibel met de WF/WH-1000XM5. Bovendien kun je met Quick Access met één druk op de knop naar muziek luisteren, en Auto Play speelt muziek af volgens jouw routine. Het heldere geluid wordt geleverd door een X-Balanced Speaker Unit, een tweeter en passieve radiatoren.

De nieuwe speaker biedt de beste gesprekskwaliteit van alle draadloze Sony-speakers, waarbij spraak duidelijk wordt overgebracht en echo-onderdrukking ervoor zorgt dat gesprekken soepel verlopen. De afneembare draagriem maakt het gemakkelijk om de LinkBuds Speaker overal mee naartoe te nemen. Bovendien beschikt het product over een laadstation waarmee je het eenvoudig kunt opladen. Dankzij de IPX4-waterbestendigheidsclassificatie kun je de speaker in de buurt van water gebruiken. En met een batterijduur tot wel 25 uur speelt hij moeiteloos de hele dag je muziek af.

De LinkBuds Speaker is vanaf oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van €159.