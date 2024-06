De nieuwe Yale ConnectX Wi-Fi Bridge werkt naadloos samen met verschillende de andere beveiligingsproducten van het merk, zoals het slimme slot Yale Linus L2, het slimme kastslot, de slimme poort- en garageopener en meer. Gebruikers kunnen hun beveiligingssysteem beheren via de Yale Home-app, wat volgens Yale zorgt voor een verbeterde slimme beveiligingservaring. Bovendien biedt de ConnectX integratie met populaire stemassistenten zoals Google Home en Amazon Alexa, waardoor het beheer nog eenvoudiger moet worden. Volgens Yale is de installatie ook een fluitje van een cent. Sluit de nieuwe bridge aan via een stopcontact en binnen enkele minuten ben je klaar om aan de slag te gaan.

De Yale ConnectX Wi-Fi Bridge laat gebruikers tot vier apparaten op één bridge aansluiten. Dit zorgt voor een gecentraliseerde bediening. Daarnaast moet de nieuwe bridge kostenbesparend zijn, want het apparaat verbruikt 24% minder stroom dan zijn voorganger en heeft een groter bereik: Wi-Fi tot ongeveer 20 meter (afhankelijk van het bereik van het nerwerk thuis) en Bluetooth tot ongeveer 10 meter. Ook handig: Dankzij deze bridge gaat ook de batterij van de Yale Linus L2 langer mee.

De Yale ConnectX Wi-Fi Bridge zorgt ervoor dat aangesloten Yale-producten extra functionaliteiten en mogelijkheden krijgen. Denk hierbij aan bediening op afstand en directe waarschuwingen via de Yale Home-app. Gebruikers kunnen hun slimme sloten en andere slimme apparaten op afstand vergrendelen, ontgrendelen en hun status controleren via de Yale Home-app, waar ter wereld je ook bent.

Daarnaast kunnen gebruikers ook gemakkelijk virtuele sleutels delen en toegangsrechten op afstand beheren met slechts enkele tikken in de Yale Home-app. Ouders die willen weten wie hun huis betreedt en wanneer hun kinderen thuiskomen van school, kunnen genieten van een 24/7 activiteitenoverzicht en real-time updates over alle interacties met hun slimme apparaten.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Yale ConnectX Wi-Fi Bridge is per direct verkrijgbaar voor 79,99 euro.