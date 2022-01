Philips OLED856

De Philips OLED856 is grotendeels hetzelfde als de OLED806. Het belangrijkste verschil zit hem in het design én het feit dat de OLED806-serie in twee extra formaten op de markt komt. Naast 55-inch en 65-inch komt er ook een 48-inch en een 77-inch model op de markt. Voor ons testpanel hebben we de 55-inch versie beschikbaar gesteld.

De OLED806- en OLED856-serie modellen beschikken over de 5e generatie P5-processor. Deze voegt een nieuwe filmdetectiemodus toe aan de vijf bestaande AI-categorieën. Tevens integreert P5 de lichtsensor om ervoor te zorgen dat het contrast voor SD- of HDR-inhoud altijd wordt geoptimaliseerd voor de hoeveelheid licht in de omgeving. De ‘anti-burn-in’ technologie die Philips vorig jaar introduceerde op de OLED+935 is nu ook verwerkt in de nieuwe OLED806 en OLED856. Ook beschikken de tv’s over volledige HDMI 2.1-poorten, uitgerust met eArc, VRR (tot 120Hz), Freesync Premium Pro en de Auto Game-modus. Natuurlijk wordt HDR ondersteund, in de vorm van HDR10, HLG, Dolby Vision en HDR10+. Ook is er ondersteuning voor Dolby Atmos aanwezig.

Op het gebied van audio beschikken de tv’s over een 50 Watt 2.1-kanaals geluidssysteem. De tv’s bieden ook draadloze DTS Play-Fi-connectiviteit voor streaming audio en multiroom. Het smart tv-pakket wordt ook dit jaar door Google geleverd, in de vorm van Android TV 10. De tv’s zijn compatibel met zowel Google Assistant (via push-to-talk op de afstandsbediening) als Works with Alexa. Ook dit jaar worden de 800-series oled tv’s uitgerust met een premium afstandsbediening met verzonken en verlichte toetsen in een gemetalliseerde afwerking. Voor de luxe uitstraling zijn de zijkanten en achterkant van de afstandsbediening omwikkeld met leer van de Schotse leerspecialist Muirhead.