Testpanel LG G1-serie: wat vinden onze lezers van deze oled tv?

De eerste indruk van de tv bij binnenkomst is heel belangrijk. Wat vinden de gezinnen van de installatie, het design en de beeld- en audiokwaliteit toen de tv voor het eerst aangezet werd?

Na het plaatsen op het meubel, in de middag met de zon recht op de ramen, was onze eerste constatering dat het scherm als deze uitstaat, echt wel behoorlijk spiegelt. Later blijkt dat tijdens kijken naar tv ook met de zon erop, dat eigenlijk nauwelijks nog opvalt; het is een beetje als zo’n 3d tekening, de spiegeling zie je alleen als je je ogen ‘raar’ focust.

Bij aankomst blijkt de tv in de doos nog best wel een fors gewicht, zeker om nog een trap naar boven te tillen. Ik had verwacht dat hij lichter zou zijn dan de plasma, maar de tv lijkt in elk geval van zware kwaliteit. Van tevoren hadden we reeds flink veel instructie- en uitpakfilmpjes gekeken op YouTube, zodat installeren geen grote verrassingen met zich meebracht.

De televisie zit goed in elkaar. Het scherm is zeer strak met een minimale rand. Het oog voor de afstandsbediening valt na een paar keer niet meer op. Bij de meegeleverde pootjes zitten ook afdekplaten voor een strakkere afwerking van de achterkant. Het geheel maakt op mij een premium indruk. De afstandsbediening ligt lekker in de hand en de toetsen geven een beetje weerstand met een klik. Ook hiervan zit de afwerking goed in elkaar maar hierbij mis ik wel het “premium” gevoel. Een afwerking van geborsteld aluminium (look) past is mijn ogen meer bij de beleving van deze tv.

Het geheel komt in een grote stevige doos en is goed verpakt. Voor de test maak ik geen gebruik van de bijgeleverde muurbeugel waardoor de tv strak tegen de muur kan worden gehangen. Dit lijkt mij ontzettend mooi staan aangezien de tv over het hele oppervlak circa 2 cm dun is. Omdat ik de tv maar een paar weken mag gebruiken zitten er pootjes bij (die afzonderlijk moeten worden aangeschaft). Deze pootjes zorgen ervoor dat de televisie uitermate stabiel staat.

Op het moment dat we het apparaat aanzetten viel de mond wel even open. Een prachtig helder beeld knalt je tegemoet. Wauw, dit is wel even wat anders dan ons eigen TV-tje. U leest het goed, ons 40” model is direct gedegradeerd tot TV-tje. Wonderlijk ook hoe dun de LG toch nog is. Het is natuurlijk ook maar net wat je gewend bent. Zeker wanneer je de TV strak tegen de muur monteert moet dat een prachtig gezicht zijn.

Het heldere geluid van de TV viel niet tegen. De basweergave is prima, en je zou ook prima af zijn zonder soundbar. Als je echter geld vrijmaakt voor een dergelijke TV, is de aanschaf van een soundbar geen overbodige luxe. Nogmaals, het geluid is prima, maar natuurlijk niet te vergelijken met het rijke geluid wat een soundbar te bieden heeft.