Een analytische sound

Als het gaat om geluidskwaliteit, laat de Melomania M100 weinig steken vallen. Uit de doos produceren de oortjes een wat dunner geluid dat de nadruk legt op stemmen en hoogdetail – wat wel past bij het CA-huisgeluid. Ruimtelijke en grootschalig klinkt het wel, en ook voor podcasts en dialogen bij films is dit prima. Even spelen met de audiopresets of de equalizer leert dat je bovendien makkelijk wat meer body aan de weergave kunt geven. Bij de meeste genres kun je een goed resultaat krijgen, enkel bij elektronische muziek mistte wat ons betreft ultrabassen die echt impact hadden. De snelle techno van ‘Herr Barr’ van Clark bijvoorbeeld, had wel een spatial gevoel maar de nadruk lag net te veel op die hoge geluidseffecten om helemaal in het nummer te worden gesleurd. De opvoering door dirigent Jordi Savall, violiste Alfia Bakleva en het volledig vrouwelijke Les Musiciennes Du Concert Des Nations-orkest van Vivaldi’s ‘Le Quattro Stagioni’ via Qobuz blonk dan weer uit in het overbrengen van de ambience van een orkest in een groot concertzaal. Dat viel nog het meest op bij de gesproken uitleg dat de verschillende bewegingen doorspekt in een theatraal Italiaans. De M100’s brachten de veel fijne details van Bakleva’s viool bovendien op een hoog niveau voor een TWS over. Voor de specifieke tuning van deze Cambridge Audio-oordoppen valt dus zeker iets te zeggen. Maar de kans bestaat wel dat je naar de equalizer gaat grijpen als je een meer mainstream-geluid verkiest.

Zowel bij een synthetische videotest als bij tests toonde de ruisonderdrukking op de Hoog-stand zich een efficiënte bestrijder van laag, chaotisch lawaai. Je helemaal afsluiten van de omgeving zit er niet bij, spraak komt bijvoorbeeld helder door. De Transparantie-modus heb je dus niet altijd nodig, incluis de speciale Voice Focus-stand die stemmen nogal nasaal doet klinken. De NC produceert zelf een tikje ruis, wat enkel opvalt als bij heel stille muziek.

Samengevat brengen de M100’s voldoende rust bij (thuis)kantoorgebruik, op straat en op de trein, zonder Sony’s WF-1000XM5 of de Apple AirPods Pro te evenaren. Zolang de omgeving niet te luidruchtig is, kun je daarbij ook vlot telefoneren. De microfoons in combinatie met de cVc-technologie presenteren je stem helder aan gesprekspartner. Wind is niet zo’n probleem, als er veel lawaai rond je is grijpt het algoritme wel sterk in en daalt verstaanbaarheid fel.