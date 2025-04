De luistertest

De frequentieweergave bedraagt 18 Hz tot 60 KHz. Hierdoor kan de Hyphn ook goed overweg met sacd en hoge resolutie audio, iets dat we tijdens de luistertest dan ook volop hebben uitgeprobeerd. Monitor Audio zelf zegt dat de bijzondere constructie, twee baspilaren en een centrale M-Array, in staat is tot een fenomenale weergave van individuele instrumenten en stemmen. Of dat zo is wilden we wel eens uitgebreid uitzoeken en dat gebeurde in de prachtige high-end studio van Poulissen Audio Video Center in Roermond, die tevens dealer is van Monitor Audio. Bij Poulissen staan ook permanent high-end componenten opgesteld, die recht doen aan het kaliber Hyphn. In dit geval een schitterende combinatie van de Accuphase C-2400 voorversterker en A-80 eindversterker pure klasse A, die 130 watt per kanaal bij 4 ohm aan vermogen levert. Als bron diende de prachtige Accuphase DP-570 sacd-speler, die we onlangs in Music Emotion al getest hebben en in staat bleek tot een fenomenaal mooie weergave van cd en sacd. En omdat de Hyphn geschikt is voor bi-wiring, hebben we dat gelijk maar gedaan, via een mooie set AudioQuest Thunderbird, die hiervoor geschikt is.