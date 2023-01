Amazon Luna komt naar LG-televisies van 2023

De gamestreamingdienst Amazon Luna komt naar LG-televisies. LG Electronics heeft tijdens CES 2023 aangekondigd dat de toestellen van 2023 worden voorzien van de dienst. Daarnaast komt GeForce Now, een andere gamestreamingdienst (namelijk die van Nvidia) naar LG-toestellen van 2020.

Gamestreaming wordt steeds populairder, naarmate internetverbindingen verbeteren. Bij gamestreaming wordt de game op een server elders afgespeeld en worden de beelden naar jouw toestel gestuurd. Dat kan een telefoon zijn, een televisie of gewoon een laptop. Aan dat apparaat heb je een controller verbonden, waarvan de input weer naar de server wordt gestuurd om je personage acties te laten uitvoeren. Het voordeel hiervan is dat je niet meer eerst iets hoeft te downloaden en dat je daarnaast op veel meer verschillende apparaten kunt gamen dan ooit tevoren. Er zijn verschillende gamestream-initiatieven, waarvan LG er straks meerdere ondersteunt.

Amazon Luna

Wil je graag gebruikmaken van Amazon Luna op een LG-televisie, dan heb je een OLED of LCD tv van 2023 nodig van het merk. LG heeft besloten om niet te kiezen voor een upgrade van oudere televisies om Luna mogelijk te maken. Dat is jammer, want daar valt binnenkort een gat nu Google Stadia deze maand offline gaat. De streamingdienst van Google heeft het niet gered, het is te hopen dat Luna het beter gaat doen.

Dat is echter nu moeilijk te zeggen. Luna is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wanneer het ook naar Europa of andere delen van de wereld komt. De streamingdienst kost 6 tot 10 dollar per maand en je kunt er onder andere de games van Ubisoft vinden. Daarvoor moet je 18 dollar per maand betalen, maar krijg je wel tientallen games van het merk om te spelen, zoals Assassin’s Creed. Luna werd eerder vooral ondersteund op Fire TV, Fire-tablets en de Safari-webbrowser op iPad en iPhone. Er is ook een client beschikbaar voor zij die op Chrome willen spelen.

GeForce Now

GeForce Now is ook beschikbaar voor mensen met een toestel uit dit jaar, maar daarbij maakt LG het wel mogelijk om ook op oudere toestellen te spelen. Op de televisies van 2021 en 2022 kon het wel al (zolang ze op webOS 6.0 draaien of nieuwer), maar straks komen ook 2020-apparaten erbij die met WebOS 5.0 werken. Meer goed nieuws: op bepaalde modellen (maar welke is nog onbekend) komt ook een upgrade voor GeForce Now waardoor je van 1080p naar 4K60 kunt streamen, wat een aanzienlijke beeldverbetering teweegbrengt.

De Xbox-streaming-app lijkt vooralsnog exclusief voor Samsung-televisies.