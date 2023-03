UHD Alliance: er komt een filmmakermodus voor Dolby Vision

De filmmakermodus zit al op veel televisies, maar nog niet in Dolby Vision-kwaliteit. Dat komt er nu wel, zegt UHD Alliance. We kennen de filmmakermodus nu al in sdr- en hdr-beeldkwaliteit, maar dat wordt straks dus ook mogelijk in Dolby Vision.

TechRadar geeft aan dat deze modus, die is bedoeld om een film of serie te ervaren zoals de regisseur dat heeft bedoeld, binnenkort wordt verwacht. Dat schrijft het naar aanleiding van een preview van de nieuwe LG G3 OLED-televisie, waar Mike Zink van UHD Alliance een presentatie gaf waarin hij zei dat televisiemakers zich op kunnen maken voor de komst van een Dolby Vision Filmmaker Mode.

Filmmakermodus

Filmmakermodus klinkt heel spannend, maar het valt in de praktijk mee wat het inhoudt. Het is net als ‘levendig’ een bepaalde preset voor je televisiescherm. De één wil nu eenmaal graag dat alle kleuren van het beeld afspatten, ook als dat wat onnatuurlijk overkomt, terwijl een ander het liever wat donkerder heeft. Filmmakermodus is ook zo’n optie en die is erg welkom. Beroemde filmmakers als Denis Villeneuve en Martin Scorcese hebben zich wel eens uitgesproken over hoezeer ze balen dat er geen goede manier is om films op televisie te tonen. Althans, niet zoals zij dat bedoelen wanneer ze jaren aan een film werken.

De regisseurs klagen vooral over de niet kloppende kleurweergave en onnatuurlijke bewegingsverwerking, naast dat ze ook niet heel erg zitten te wachten op de nogal verregaande manier waarop sommige televisies de beelden proberen te verscherpen. De filmmakermodus doet daar iets aan, maar was er dus nog niet in één van de betere beeldopties: Dolby Vision. TV’s met de filmmakermodus zijn onder andere LG, Samsung, Philips. Hisense, Panasonic en Vizio. Grote merken dus, waarvan in Nederland ook veel toestellen in de woonkamer staan of hangen. Hopelijk kunnen zij, wanneer het er eenmaal is, snel overgaan tot implementatie voor een nog betere filmbeleving voor thuiskijkers.

Dolby Vision Dark

Kun je niet wachten, dan kun je wanneer je een film kijkt en een soort filmmakermodus wil nabootsen met Dolby Vision, het beste kiezen voor de Dark-modus van Dolby. Warme kleuren met een neutraal witte balans voor een betere presentatie van kleuren. Ook wordt er anders omgegaan met beweging op het scherm en die zojuist genoemde intense scherpte. Het duurt namelijk waarschijnlijk nog wel even tot deze filmmakermodus voor Dolby Vision er komt: de verwachting is op zijn vroegst 2024.

