Review: PSI Audio AVAA C214 – Charmante akoestiekverbeteraar

Geavanceerde oplossingen

Is er dan geen eenvoudigere oplossing voor de akoestische problemen? Het Zwitserse PSI heeft enige tijd geleden de PSI Audio AVAA C214 geïntroduceerd. Het is een doorontwikkeling van de C20 die bedoeld is voor studio’s. Deze is volledig analoog, maar de C214 werkt digitaal. Het apparaat verwijdert de zogenaamde staande golven tussen de 15 en 150 hertz. Dat werkt niet alleen voor de luisterpositie, maar voor de hele ruimte. Je raakt daardoor het gezoem, te hard spelende frequenties en gerommel kwijt. In een passieve vorm zou je daar veel bass traps voor nodig hebben of grote plaatresonatoren, die uiteraard veel ruimte innemen. Een slechte akoestiek maakt dat korte baspulsen na-ijlen en verwateren. De strakke en gedefinieerde basweergave is daarmee weg. Om welke resonanties en meervouden daarvan het gaat is afhankelijk van de afmetingen van de luisterruimte. Daar zijn berekeningen voor. De C214 werkt in de basis als een absorber en dat is summier vergelijkbaar met wanneer je in een luisterruimte een aantal niet aangesloten luidsprekers plaatst. De conussen van de drivers gaan dan bewegen als gevolg van het opvangen van bepaalde frequenties en trekken die tonen dan ‘uit de ruimte’. Je kunt dan waarnemen dat sommige frequenties verminderen in sterkte, maar het is uiteraard een volledig ongecontroleerd proces. Heel kort door de bocht werkt de C214 niet volgens het noise cancelling-principe, waarbij de luidspreker zelf geluid in tegenfase produceert. De C214 heeft een microfoon aan boord en door een versterker aangedreven luidsprekers. De microfoon luistert naar het laag in de ruimte en meet feitelijk de druk. Er wordt dan een uit-fase signaal naar de luidsprekers gevoerd, maar dat resulteert in het verlagen van de luchtdruk achter het membraan. Hierdoor wordt de energie van de binnenkomende geluidsgolven verminderd en verdwijnt vaak volledig. Feitelijk wordt er dus een gebied met een lagere luchtdruk rondom de C214 gerealiseerd. Officieel wordt dus de akoestische impedantie van de lucht aan de voorkant van de C214 verlaagd, waardoor lage frequenties op een afstand tot 1,5 meter door het apparaat worden ‘opgezogen’. Dat werkt natuurlijk het beste op plaatsen waar de druk het hoogst is en de room modes zich vervelend manifesteren. Dat is doorgaans in hoeken en tegen de muren.