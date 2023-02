TP Vision ontwikkelt eigen smart tv-platform voor Philips tv’s

Tijdens de korte demonstratie die we kregen viel direct op dat TP Vision heel goed naar Google TV gekeken heeft. Het bedrijf houdt grotendeels de stijl van het platform van Google aan. Niet alleen omdat dit goed werkt, maar ook omdat het betekent dat consumenten niet weer een heel nieuw platform moeten leren kennen en ontdekken. We zien dus favoriete apps, aanraders en uitgelichte content van diensten terug op het homescherm, in de stijl van Google TV. Een kijkje in de app store leverde nog niet veel informatie op, vooral omdat het nog een heel vroeg sample betrof, maar voor nu lijkt het erop dat de meeste populaire streamingdiensten beschikbaar gaan zijn bij de lancering. Daarbij verliep de bediening zeer soepel en snel, wat hopelijk ook bij de uiteindelijke release zo is.

Klein minpuntje is dat TP Vision met zijn Philips tv’s vooralsnog geen ondersteuning voor AirPlay, HomeKit en de streamingdiensten van Apple biedt. Niet binnen het nieuwe OS maar ook niet op de Google TV-modellen. Of die ondersteuning in de toekomst wel komt kan het bedrijf nog niet zeggen.