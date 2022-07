Kun je ook een ‘domme’ high-end tv zonder smart-functies kopen?

Een 'domme' high-end tv

De kans is echter aanwezig dat je al die slimmigheden helemaal niet nodig hebt, misschien omdat je al een Chromecast hdmi-stick, een Apple TV of een digitale tv-decoder hebt die genoeg slimme functies bieden. Je zou dan kunnen zeggen dat je een televisie wilt zonder al die functies en daardoor geld kunt besparen én een tv hebt die minder vatbaar is voor problemen met updates. Het probleem is echter dat dit makkelijker gezegd is dan gedaan, zeker wanneer je voor een zo goed mogelijke beeldkwaliteit gaat. Nagenoeg alle grote fabrikanten bieden namelijk alleen de tv’s aan die voorzien zijn van (een deel van deze) ‘slimme’ functies. Alle high-end en zelfs middenklasse modellen komen met volwaardige smart tv-platformen en alle slimme functies die je je maar kunt wensen, en daar betaal je dan natuurlijk ook voor.

Waarom zijn er dan geen ‘domme’ premium televisies? Fabrikanten maken televisies volgens het principe van massaproductie. Eén uitrusting die heel vaan geproduceerd wordt en geschikt is voor een grote groep consumenten. De meeste consumenten verlangen van een premium tv dat deze smart is en voor die mensen beschikt de televisie dan ook over al die slimme functies. Het aantal consumenten dat juist geen slimme functies wil is veel kleiner en zelfs te klein om hiervoor een speciaal model te ontwikkelen en produceren. Dat zou teveel geld kosten en uiteindelijk is die televisie dan mogelijk even duur of zelfs duurder dan een slim model. Hiervoor zou bijvoorbeeld ook aparte firmware ontwikkeld moeten worden en hardware aangepast moeten worden. Daarnaast houden fabrikanten graag de mogelijkheid open om na verkoop updates door te voeren en dan is een internetverbinding een vereiste.

Toch proberen sommige partijen wel mee te denken met gebruikers die een domme tv willen. Zo komt Google TV, het nieuwste smart tv-platform van Google, met een zogenaamde domme modus. Deze modus stel je in bij de installatie van de tv en zorgt ervoor dat nagenoeg alle slimme functies uitgeschakeld worden. Zo heb je alleen toegang tot externe bronnen en live tv.

Een andere mogelijkheid om voor een dom scherm te gaan is het kopen van een monitor, gemaakt voor bij een computer. Nadelen hiervan zijn dat je beperkt bent in de schermgrootte, dat de prijzen gemiddeld wat hoger liggen dan bij televisies en dat je het moet doen zonder tv-specifieke functies zoals een digitale tv-decoder of hdmi eARC.

Alles bij elkaar genomen kom je er bijna niet onderuit om een slimme tv te kopen, maar je kunt zelf wel steeds meer invloed uitoefenen op wat er wel en niet aangezet wordt. Zo kun je natuurlijk de internetverbinding inschakelen en zoals hierboven aangegeven kun je binnen Google TV zelfs een compleet domme modus activeren.