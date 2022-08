Samsung verhoogt productie qd-oled-panelen later dit jaar

Samsung heeft dit jaar zijn eerste qd-oled-televisie op de markt gebracht. De S95B-serie komt in een 65-inch en 55-inch formaat en biedt naast de voordelen van oled ook de voordelen van quantum dots. Dit resulteert onder meer in een hogere helderheid en een dynamische kleurweergave. De keuze om voor qd-oled te gaan lijkt goed uit te pakken en daarom wil Samsung nu ook doorpakken, aldus het Koraanse The Elec.

Nu Samsung eerder dit jaar besloten heeft om de eigen productie van lcd-panelen volledig stop te zetten verschuift de focus volledig naar qd-oled. Later dit jaar moet de productie van deze panelen met 30 procent opgeschroefd worden. Daarnaast is de yield rate (het aantal succesvol geproduceerde panelen die aan de hoge eisen voldoen) inmiddels gestegen tot 85 procent. Een hogere yield rate met een hoger productieaantal kan weer resulteren in lagere prijzen voor consumenten.

Momenteel kan Samsung qd-oled-panelen in formaten van 34-inch, 55-inch en 65-inch produceren. Begin volgend jaar zou het Zuid-Koreaanse bedrijf de massaproductie voor 77-inch en 49-inch panelen willen opstarten. De kans dat we nieuwe qd-oled-modellen gaan zien tijdens CES 2023 is dan ook vrij groot.